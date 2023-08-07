الاتحاد السكندري يتعاقد رسميًا مع المدافع التونسي سيف تقا

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع المدافع التونسي سيف تقا، والذي سبق له تمثيل أندية الصفاقسي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري التونسي والإفريقى التونسي ولانس الفرنسي وأخيرًا نادى سيراميكا كليوباترا.

وجاء التعاقد مع سيف تقا بعقد يمتد لموسمين قادمين في إطار حرص مجلس إدارة النادي على تدعيم فريق الكرة بعناصر مميزة، وخاصة في مركز قلب الدفاع.

سيف تقا، فيتو

تصريحات طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري الجديد

عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

Advertisements

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه اتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشرى مدير فني

محمود عطا مدرب عام

أحمد العشري مساعد مدرب

أيمن بسيوني مدرب حراس مرمى

دكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال

دكتور عمر عبد الرحمن محلل أداء

إيهاب جابر مدير شئون لاعبين

سمير محجوب مدير إداري

يحيى فضل إداري

الدكتور عمرو الأشلم طبيب

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائي تأهيل وإصابات

إسلام السيد ( مدلك ) محمد حسن ( مدلك ) محمد حسنين ( مدلك )

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية



