الاتحاد السكندري يضم حارس الزمالك السابق موسمين

أنهى مسئولو أخبار نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات ضم عمر صلاح حارس نادي سموحة والزمالك السابق ومنتخب الشباب السابق بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين.

أعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري

طارق العشرى مديرا فنيا

محمود عطا مدربا عاما

أحمد العشرى مساعد مدرب

أيمن بسيونى مدرب حراس مرمى

دكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال

دكتور عمر عبد الرحمن محلل أداء

إيهاب جابر مدير شئون لاعبين

سمير محجوب مديرا إداريا

يحيى فضل إداريا

الدكتور عمرو الأشلم طبيبا

الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل وإصابات

إسلام السيد ( مدلك ) محمد حسن ( مدلك ) محمد حسنين ( مدلك )

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وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طارق العشرى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2023_2024.



وعقد رئيس النادي جلسة مع طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة للاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

مؤتمر صحفي بالاتحاد السكندري الأحد

ويعقد نادي الإتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتقديم طارق العشري المدير الفني الجديد للفريق، وبحسب مصادر داخل نادي الاتحاد السكندري، فإن المؤتمر الصحفي قد يشهد أيضا تقديم الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقام المؤتمر الصحفي داخل فرع نادي الاتحاد السكندري الجديد في سموحة، كما أنه سيشهد الحديث عن بعض الملفات الإنشائية والتعليق على الأزمات المثارة والمرتبطة بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات طارق العشري

وأكد طارق العشرى خلال جلسة توقيع العقود والتي جمعته برئيس النادى على كامل تقديره واحترامه لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة وأنه كابن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر وقيادة هذا الصرح الرياضى العريق في الموسم الجديد متمنيًا من جماهير زعيم الثغر الدعم والمساندة لفريقها فهى كانت وستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

رحيل زوران مانولوفيتش

وأعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد عام واحد قضاه مع الفريق السكندري.

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا عبر فيس بوك أتى كالتالي: "بناءً على رغبته وإصراره على الرحيل.. الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربى زوران على الفترة التي قاد فيها فريق الكرة".

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 2023



1- الأهلي 83 نقطة

2- بيراميدز 73 نقطة

3- الزمالك 60 نقطة

4- فيوتشر 58 نقطة

5- المصري 48 نقطة

6- إنبي 45 نقطة

7- المقاولون 44 نقطة

8- الاتحاد 43 نقطة

9- فاركو 42 نقطة

10- سموحة 42 نقطة

11- الإسماعيلي 40 نقطة

12- البنك الأهلي 39 نقطة

13- سيراميكا 37 نقطة

14- طلائع الجيش 36 نقطة

15- الداخلية 35 نقطة

16- أسوان 33 نقطة

17- غزل المحلة 33 نقطة

18- حرس الحدود 25 نقطة