السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الاتحاد السكندري يضم حارس الزمالك السابق موسمين

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري يعلن ضم الحارس عمر صلاح رسميا، فيتو

أنهى مسئولو أخبار نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، إجراءات ضم عمر صلاح حارس نادي سموحة والزمالك السابق ومنتخب الشباب السابق بعقد يمتد لمدة موسمين مقبلين.

أعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري 

 

 طارق العشرى  مديرا فنيا 
محمود عطا  مدربا عاما 
أحمد العشرى مساعد مدرب 
أيمن بسيونى  مدرب حراس مرمى 
 دكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال 
 دكتور عمر عبد الرحمن   محلل أداء  
 إيهاب جابر  مدير شئون لاعبين  
سمير محجوب  مديرا إداريا  
 يحيى فضل  إداريا  
الدكتور عمرو الأشلم طبيبا 
الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل وإصابات 
إسلام السيد ( مدلك )   محمد حسن ( مدلك ) محمد حسنين ( مدلك )

Advertisements

وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طارق العشرى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2023_2024.


وعقد رئيس النادي جلسة مع طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة  للاتفاق على كافة  التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

مؤتمر صحفي بالاتحاد السكندري الأحد

ويعقد نادي الإتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل مؤتمرا صحفيا لتقديم طارق العشري المدير الفني الجديد للفريق، وبحسب مصادر داخل نادي الاتحاد السكندري، فإن المؤتمر الصحفي قد يشهد أيضا تقديم الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويقام المؤتمر الصحفي داخل فرع نادي الاتحاد السكندري الجديد في سموحة، كما أنه سيشهد الحديث عن بعض الملفات الإنشائية والتعليق على الأزمات المثارة والمرتبطة بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

تصريحات طارق العشري

وأكد طارق العشرى خلال جلسة توقيع العقود والتي جمعته برئيس النادى على كامل تقديره واحترامه لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة وأنه كابن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر وقيادة هذا الصرح الرياضى العريق في  الموسم الجديد متمنيًا من جماهير زعيم الثغر الدعم والمساندة لفريقها فهى كانت وستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

رحيل زوران مانولوفيتش

وأعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد عام واحد قضاه مع الفريق السكندري.

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا عبر فيس بوك أتى كالتالي: "بناءً على رغبته وإصراره على الرحيل.. الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربى زوران على الفترة التي قاد فيها فريق الكرة".

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز 2023


1- الأهلي  83  نقطة
2- بيراميدز  73 نقطة
3- الزمالك  60 نقطة
4- فيوتشر  58 نقطة
5- المصري   48 نقطة
6- إنبي  45 نقطة
7- المقاولون   44 نقطة
8- الاتحاد   43 نقطة
9- فاركو  42 نقطة
10- سموحة  42 نقطة
11- الإسماعيلي  40 نقطة
12- البنك الأهلي  39 نقطة
13- سيراميكا   37 نقطة
14- طلائع الجيش  36 نقطة
15- الداخلية  35 نقطة
16- أسوان  33 نقطة
17- غزل المحلة  33 نقطة
18- حرس الحدود  25 نقطة

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي عمر صلاح طارق العشري تصريحات طارق العشري رحيل زوران مانولوفيتش

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب منتخب الشباب لمدة 5 مواسم

رسميا، الاتحاد السكندري يضم لاعب وادي دجلة لمدة 3 مواسم

الاتحاد السكندري يضم لاعب المنصورة لمدة 5 مواسم

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية