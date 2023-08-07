أحمد عمر هاشم يجري عملية جراحية ناجحة وهذا موعد خروجه من المستشفى

كشف مصدر مقرب من الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى عملية جراحية ناجحة صباح اليوم الإثنين، مشيرًا إلى أنه خرج من العمليات بسلام ودخل مرحلة الإفاقة التي تلت العمليات الجراحية.

وأضاف المصدر ذاته لـ “فيتو” أن الدكتور أحمد عمر هاشم من المقرر أن يخرج من المستشفى في وقت قريب وذلك بعد استشارة الفريق الطبي المعالج له وفق حالته الصحية التي تسمح بذلك.

الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

وكان الدكتور محمد عمر، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، نفي فى وقت سابق خبر وفاة والده، مشيرًا إلى أنه يرقد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة بالمهندسين من أجل إجراء عملية جراحية دقيقة.

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وأضاف “نجل أحمد عمر هاشم” في تصريح خاص لـ “فيتو” أن والده يعانى من مشاكل صحية معقدة ودقيقة ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية اليوم الإثنين، وفق رؤية الجهاز الطبي المتابع لحالته.

سر انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وأوضح نجل الدكتور أحمد عمر هاشم أن السر في انتشار شائعة وفاة والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو أن هناك بعض الصفحات تسعى للربح والشهرة من خلال نشرها شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم بين الحين والآخر.

وكانت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بوفاة الدكتور أحمد هاشم بعد رحيله طويلة من خدمة الدعوة الإسلامية.

حقيقة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم

وكانت الصفحة الرسمية للدكتور أحمد عمر هاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نفت شائعة وفاته بعد انتشارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت صورة له وكتبت عليها:" فضيلة الإمام الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بفضل الله بصحة جيدة وكل ما أشيع بمواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة متعه الله بالصحة والعافية والعمر المديد".

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