الأحد 06 أغسطس 2023
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رياضة

طارق العشري: أسعى لإعادة الاتحاد السكندري لمكانته بين الأندية المصرية

محمد مصيليح مع طارق
محمد مصيليح مع طارق العشري، فيتو

الاتحاد السكندري، عقد نادي الاتحاد السكندري مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، بمقر الفرع الجديد، لتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة طارق العشري لوسائل الإعلام.

تصريحات طارق العشري

وحرص طارق العشري، المدير الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري، في بداية حديثه على التعبير عن سعادته وفخره بالعودة إلى بيته من جديد لتدريب زعيم الثغر.

وأكد العشري، أنه سوف يبذل أقصى جهده خلال الفترة المقبلة من أجل بناء فريق قوي قادر على إعادة الاتحاد السكندري لمكانته الطبيعية كأحد أكبر الأندية الشعبية في كرة القدم المصرية.

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وأضاف طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي، أنه إتفق مع محمد مصيلحي رئيس النادي على ضرورة دعم الفريق بصفقات جيدة في جميع خطوط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد.

وأشار المدير الفني للاتحاد السكندري، إلى أن زعيم الثغر يسعى لبناء فريق قوي في المستقبل، موضحًا أنه سيتم منح فرص للشباب مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

 

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، فيتو

 

 

تصريحات محمد مصيلحي

ومن جانبه، قال محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، إنه يمارس عمله ومسؤولياته حبًا وعشقًا في هذا النادي.

وأردف: “نادي الاتحاد السكندري هو نادي شعبي وجماهيري وعايزين ننهض بيه عشان كده لازم الكل يشارك في المهمة دي.. وأنا بأدي واجبي تجاه النادي حبًا وعشقًا له ومش مستني شكر من أي حد”.

 

تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري 

أعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

طارق العشرى  مدير فني 
محمود عطا  مدرب عام 
أحمد العشرى مساعد مدرب 
أيمن بسيونى  مدرب حراس مرمى 
 دكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال 
 دكتور عمر عبد الرحمن   محلل أداء  
 إيهاب جابر  مدير شئون لاعبين  
سمير محجوب  مدير إدارى  
 يحيى فضل  إدارى  
الدكتور عمرو الأشلم طبيب 
الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل وإصابات 
إسلام السيد ( مدلك )   محمد حسن ( مدلك ) محمد حسنين ( مدلك )

 

 

وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى اتفاقه مع طارق العشرى لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضى 2023_2024.
وعقد رئيس النادي جلسة مع طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة  للاتفاق على كافة  التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأكد طارق العشرى خلال جلسة توقيع العقود والتي جمعته برئيس النادى على كامل تقديره واحترامه لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة وأنه كابن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر وقيادة هذا الصرح الرياضى العريق في  الموسم الجديد متمنيًا من جماهير زعيم الثغر الدعم والمساندة لفريقها فهى كانت وستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

رحيل زوران مانولوفيتش

وأعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد عام واحد قضاه مع الفريق السكندري.

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا عبر فيس بوك أتى كالتالي: "بناءً على رغبته وإصراره على الرحيل.. الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربى زوران على الفترة التي قاد فيها فريق الكرة".

 

 

 

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