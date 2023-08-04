مهرجان العلمين والقومي الأبرز، خريطة فعاليات قصور الثقافة خلال الأسبوع المقبل

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من 4 إلى 10 أغسطس الجاري، تواصل بها استمرار حالة الزخم الكبير لأنشطتها التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من الجمهور.

مهرجان العلمين الجديدة

وتستمر الهيئة في مشاركتها بمهرجان العلمين الجديدة، المهرجان الأضخم على مستوى الشرق الأوسط للأسبوع الثاني بعروض لفرق الشرقية وأسوان والأنفوشي على مدار يومي الجمعة والسبت، والتي دشنتها الأسبوع الماضي وأشعلت بها أجواء المهرجان مع الجمهور الذي تفاعل مع ألوان الفنون الشعبية لفرق الهيئة.

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مبادرة ثقافتنا في إجازتنا

وضمن مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا" تواصل الهيئة عروض فرق الفنون الشعبية التابعة لها، ومنها" مطروح، بورسعيد، الغربية، قنا" والتي تقدم عروضها الفنية والاستعراضية المعبرة عن تراثها الفني وفلكلورها الشعبي وذلك في مدن رأس البر، دمياط الجديدة، مطروح، الإسكندرية، بورسعيد.

مشاركة قصور الثقافة في المهرجان القومي للمسرح

إلى جانب استمرار مشاركتها بالمهرجان القومي للمسرح في دورته السادسة عشرة، بعروض "سالب واحد، مسافر ليل، يهودي مالطة" لفرق قصر المحمودية ونوادي الأنفوشي وقومية الإسكندرية، بمسرحي الغد والسامر بالعجوزة ضمن ستة عروض تشارك بهم الهيئة في دورة المهرجان هذا العام.

وضمن برامجها المخصصة لأبناء المحافظات الحدودية تطلق الهيئة فعاليات الملتقى الثاني عشر للشباب بالعريش يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح وأسوان والبحر الأحمر "الشلاتين - حلايب - أبو رماد" والوادي الجديد ويشهد عددا من الورش الفنية والأدبية لاكتشاف ورعاية مواهب أبناء المحافظات الحدودية في إطار برامج العدالة الثقافية.

كما تواصل الهيئة فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" المجانية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، لدراسة فنون السينما، والتي تستمر حتى 18 أغسطس، ومعرض الكتاب والحرف اليدوية بالقصر المستمر حتى 9 أغسطس وتقدم خلاله أحدث عناوين الإصدارات التي تتميز بأسعارها المخفضة ومجموعة كبيرة ومتنوعة من منتجات الحرف والأشغال اليدوية.

وبمناسبة مرور 5 سنوات على افتتاح المركز الثقافي بطنطا تقيم الهيئة احتفالية خاصة مساء السبت المقبل، كما تتضمن فعاليات الأسبوع عروضا مسرحية للأطفال، ومعارض فن تشكيلي، ومحاضرات ثقافية وتوعوية، وورش متنوعة منها لإعداد الممثل الصغير، وتعليم أساسيات اللغة المصرية القديمة، وأساسيات التصميم الجرافيكي وغيرها، بخلاف مناقشات كتب، وعروض الإنشاد ديني، والأفلام السينمائية، وغيرها من الفعاليات.