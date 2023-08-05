السبت 05 أغسطس 2023
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محافظات

تدريبات جديدة من مشروع ابدأ حلمك بعاصمة الثقافة المصرية

مشروع إبدأ حلمك بالوادي
مشروع إبدأ حلمك بالوادي الجديد، ڤيتو

استقبلت محافظة الوادى الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023 تدريبات جديدة من تدريبات مشروع "إبدأ حلمك" أحد المشروعات الفنية لاعداد واكتشاف الممثل الشامل والتدريب على فنون المسرح، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، ورعاية ضياء مكاوى رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمنفذ من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد.

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وقالت إبتسام عبد المريد مدير فرع ثقافة الوادى الجديد، إن الفنان والمايسترو حسام حسنى واصل تدريباته الموسيقية على مسرح سينما هيبس ومراجعة على مجموعة من الاغانى التى تم التديب عليها ومنها خفيف الروح، الأرض بتتكلم عربي، يا لولا دقت اديكى، الارض لو عطشانه،سيدى يا سيدى، الحلوة لسة صغيرة، سلم سلم، مصر يا أمة يا بهية،الكوتشينة، حب الوطن، بحضور المخرج حسن رفقى، والمخرج محمد سعد، المشرفين الإقليميين للمشروع بالخارجة.

وعلى مسرح قصر ثقافة موط  قام المخرج محسن سعيد المشرف الإقليمى للمشروع بالداخلة بعمل مراجعة علي مربعات ابن عروس ورباعيات صلاح جاهين والتدريبات الحركية والاداء الاستعراضي.

يذكر أن فرع ثقافة الوادى الجديد، إختتم الأسبوع الجاري فعاليات الاحتفالية الفنية "ليالي الفرافرة الثقافية والفنية" بمركز الفرافرة وسط إقبال كثيف من المواطنين وأجواء تسودها البهجة والسعادة، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام ضمن احتفالات المحافظة بذكرى ثورة يوليو، تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الوادي الجديد، في إطار اختيار المحافظة عاصمةً للثقافة المصرية ٢٠٢٣م.

 

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