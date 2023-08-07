5 مدارس بجنوب سيناء يحصلون على شهادة هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد

أعلن محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء حصول 5 مدارس بإدارات طور سيناء ورأس سدر وشرم الشيخ على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد وهم روضتا مدرسة علي مبارك الابتدائية والأمل الرسمية لغات التابعتين لإدارة طور سيناء ومدرسة الفيروز الرسمية لغات وروضة الرويسات الابتدائية التابعتان لإدارة شرم الشيخ ومدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية التابعة لإدارة راس سدر.

وهنأ وكيل الوزارة إدارة الجودة بالمديرية وأقسام الجودة بالإدارات التابعة لها، مؤكدا حرص المديرية على اعتماد أكبر قدر من المؤسسات التعليمية بجنوب سيناء بنسبة لا تقل عن 10 % من إجمالي المدارس بالمحافظة حيث بلغت إجمالي النسبة الحالية 13.5 % من إجمالي مدارس المحافظة البالغة 324 مدرسة.

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وأضاف وكيل الوزارة أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هي الجهة المسؤولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية والمجتمع، ومواكبة المعايير القياسية الدولية بهدف تحسين جودة العملية التعليمية ومخرجاتها وكسب ثقة المجتمع وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا، سعيا لتحقيق أغراض التنمية المستدامة في مصر، ووفق مبادئ وقيم الشفافية والموضوعية والعدالة



من جانبه قدم وجيه حسين مدير إدارة الجودة بالمديرية الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على دعمه، وتوفير ما يلزم من الموارد البشرية والمادية لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد والمتابعة المستمرة للوصول للهدف بما لا يقل عن نسبة 10% من إجمالي مدارس المحافظة كما قدم مدير إدارة الجودة الشكر لأقسام الجودة بالإدارات والمدارس الحاصلة على الجودة وهيئتها وفرق العمل بها.