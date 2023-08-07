محافظ جنوب سيناء يصدق على 255 حالة تصالح على مخالفات البناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأثنين، على عدد 6 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة أبورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء سامح متولى رئيس مدينة أبورديس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء



وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 145 حالة تصالح.



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ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.



146 حالة تصالح علي مخالفات البناء " نموذج 10" لأهالي مدينة نويبع

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على عدد 10 قرارت لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة نويبع " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء مصطفى عابدين رئيس مدينة نويبع،اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.



ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة نويبع 146 حالة تصالح



ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.