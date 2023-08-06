نقابة التمريض تكرم أعضائها من الكوادر المتميزة بمحافظة شمال سيناء

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، احتفالية خاصة للتمريض بمحافظة شمال سيناء، تحت عنوان "رد الجميل"، وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الجيش الأبيض.

وخلال الاحتفالية وجهت نقيب التمريض تحية شكر وتقدير لجموع التمريض بمصر وتمريض شمال سيناء بشكل خاص، على دورهم وتفانيهم في العمل، كما تناولت أهمية دور التمريض على مر العصور.

تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض

وأكدت الدكتورة كوثر محمود، على تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكافة أطقم التمريض، كما ناقشت خلال الاحتفالية أهمية ميثاق أخلاقيات المهنة.

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وأشارت إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض للنفيس والغالى لخدمة المريض المصرى، وتقديم أفضل الخدمة الطبية فى كافة المنشأت الصحية، لافته إلى أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة.

وأشادت خلال الإحتفالية بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظومة التمريض بمصر والتى شهدت طفرة كبيرة ماديًا ومعنويًأ خلال السنوات الأخيرة، كما أشادت بدور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ودعمه المستمر للتمريض.

وفى نهاية الاحتفالية، كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة شمال سيناء والكوادر المتميزة للتمريض فى المحافظة، مؤكدة أن النقابة لا تنسى أعضائها من العاملين بالمحافظات النائية والحدودية.

جدير بالذكر انه جددتالنقابة العامة للتمريض، التحذير من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة التى تمنح شهادات غير معتمدة، وغير المصرح لها قبول وتدريس أى مواد متعلقة بمهنة التمريض، لافتة إلى أن النقابة غير مسئولة عن قيد الخريجين بتلك الكيانات الوهمية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إنه يتقدم للنقابة سنويًا الكثير من خريجي أكاديميات التمريض غير المرخصة، والراغبين فى القيد بالنقابة والحصول على كارنيه مزاولة المهنة.

تحذير لأولياء الأمور

وحذرت أولياء الأمور من إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من خلال وزارة التعليم العالي، كما طالبت الجهات المعنية بضرورة شن حملات تفتيش وتفعيل القانون لضبط هذه الأكاديميات والكيانات الوهمية التي تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن شهادة التخرج المعتمدة سواء كانت صادرة من المدارس نظام ٥ سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات، هى شرط أساسي للقيد بالنقابة والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مؤكدة على أهمية اعتماد الشهادة من إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات حال كان المعاهد تابعة لها.

موافقة المجلس الأعلى للجامعات

وأكدت أن الاكاديمية أو المعهد يجب أن يحصل على موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذى يضع شروط محددة للموافقة واعتماد تلك المنشآت من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافي والإطار الهندسي، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.