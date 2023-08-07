الإثنين 07 أغسطس 2023
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خارج الحدود

شرط روسي لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية،
الحرب الروسية الأوكرانية، فيتو

كشفت موسكو اليوم الhثنين عن شروطها للتوصل إلى حل للحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت الخارجية الروسية أن أي حل دائم للصراع مع أوكرانيا، ممكن في حال أوقفت أوكرانيا هجماتها، مع وقف ضخ السلاح الغربي لها.

حل دبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إلى أن "صيغة زيلنيسكي" للسلام لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، حسب تعبيرها.

وأضافت، أنه من خلال الترويج لـ صيغة زيلينسكي، تحاول كييف والغرب التقليل من أهمية مقترحات السلام للدول الأخرى، لاحتكار حق طرح أي صيغة للحل".

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وأكدت أن "صيغة زيلنيسكي لا تهدف إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة بأي نقطة من نقاطها"

وحول اجتماع جدة، أكدت المتحدثة باسم الخارجية، أن روسيا "تتوقع أن تقوم دول بريكس المشاركة في اجتماع جدة حول أوكرانيا بإبلاغ موسكو بسير المشاورات".

وقالت زاخاروفا "لطالما كانت روسيا وما تزال منفتحة على حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، وعلى استعداد للرد على المقترحات الجادة حقًا"

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، انعدام الحاجة للمفاوضات مع كييف، وأن على العدو الركوع على ركبتيه متوسّلا الرحمة.

وأكد أنه "من الصعب إدانة الرغبة في إنهاء الحرب، ومن المستحيل الجدال في ضمان ميثاق الأمم المتحدة سيادة الدول، إلا أن هذه الميثاق ينص أيضا على حق الشعوب في تقرير مصيرها".

 

شروط نجاح مقترحات السلام


وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: "أي مقترحات للسلام لديها فرصة للنجاح إذا تم استيفاء شروط رئيسية، هي مشاركة طرفي النزاع، وهذا الشيء لم يتحقق في اجتماع جدة. كما لا بد من أخذ السياق التاريخي في الاعتبار حيث أن دولة أوكرانيا لم تكن موجودة قبل عام 1991، فهي جزء من الإمبراطورية الروسية، كما لا بد من أخذ الحقائق الحالية في الاعتبار وهي أن أوكرانيا في مرحلة منتصف العمر، وعاد جزء من أراضيها إلى روسيا".

وقال: "الوسيط المستعد للاعتراف بهذه الأشياء الواضحة، لديه فرصة للنجاح وكل من يرى غير ذلك فلا فرصة أمامه".


وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أنه "لا حاجة للمفاوضات الآن، وعلى العدو أن يجثو على ركبتيه متوسلا الرحمة".
 

أول تعليق روسي على اجتماعات جدة حول أوكرانيا

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