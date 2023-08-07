وكيل الشباب والرياضة يتابع تجهيزات الموسم الجديد بنادي الأقصر

تابع صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، رافقه الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، أعمال تجهيز غرف الإقامة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأقصر الرياضي وتجهيزها استعدادًا للموسم الجديد، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



يأتي تجهيز وتجديد الغرف اهتماما من وزارة الشباب والرياضة بتطوير الهيئات الشبابية والرياضية والبنية التحتية والخدمات التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

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وبناءً على توجيهات الأستاذ صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، تفقد الدكتور ياسر السنوسي عاشور وكيل المديرية للشباب يرافقه المهندسة سحر خليفة مدير إدارة الإنشاءات والأستاذ حسين صلاح مدير الاستثمار بالمديرية والأستاذ محمد حسين إدارة الشئون القانونية مشروعات الطرح الاستثمارية بمركز شباب القرنة ومركز شباب الطارف بإدارة شباب القرنة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

جدير بالذكر أن مراكز الشباب تشهد تطورا كبيرا من الناحية الانشائية والتى تأتى وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بهدف استثمار المساحات الغير مستغلة بمراكز الشباب، بالإضافة لزيادة الموارد المالية للمراكز وفتح فرص عمل للشباب.

وتأتي هذه المتابعات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية للوقوف على مدى سير العمل وانضباط العاملين وتذليل المعوقات بالشكل الذى يضمن تحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.



وتواصل وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، استقبال طلبات العضوية لبرلمان شباب مصر " نموذج محاكاة مجلس النواب " تحت شعار كُن قياديًا..كُن مؤثرًا، حتى الــ 10 من أغسطس الجاري.