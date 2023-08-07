الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

موعد المقابلة الأولية لمسابقة النابغين في علم الفرائض بالأوقاف

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

قررت  وزارة الأوقاف عقد اختبار أولي بالمديريات للمتقدمين لمسابقة النابغين في علم الفرائض (المواريث) من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأئمة والواعظات والمعلمين والمعلمات مع ضرورة إحضار صورة شخصية حديثة وصورة المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.

ويجب على كل مديرية التأكد من انطباق شروط الإعلان على المتسابق، وذلك يوم الأحد الموافق: 13/8/2023م، على أن يوافى مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات بالنتيجة في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 15/ 8/ 2023م.

لمراجعة أسماء الناجحين اضغط هنا 

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وتفتتح وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا يوم الجمعة الموافق 11 / 8 / 2023م؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 7/1/ 2023 م حتى تاريخه ( 60 ) مسجدًا منها ( 50 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

وبيان المساجد كالآتي:
مديرية أوقاف القليوبية
1. علي الشامي - سندنهور
مديرية أوقاف البحيرة
2. الحمد – دير أمس – أبو حمص
3. عزبة حمادة الشرقية – حفص – مركز دمنهور
4. السلام – عزبة الناموس – خط أبو ريشة – حوش عيسى
مديرية أوقاف المنيا
5. أيوب البحري – عزبة أيوب – دير مواس
6. أحمد علي السيد – كوم الدكة - سمالوط
مديرية أوقاف الشرقية
7. السعودي – أنشاص الرمل 
مديرية أوقاف سوهاج
8. الرحمة – قرية القطنة – طما- المدمر
مديرية أوقاف أسوان
9. الإيمان – العدوة شرق - الرديسية

 

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أعضاء هيئة التدريس وزارة الأوقاف النابغين في علم الفرائض علم الفرائض

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