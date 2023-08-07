توفيق عكاشة: مصر تشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها من الآن حتى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2024، كشف الإعلامي توفيق عكاشة أن مصر ستشهد أيامًا حاسمة لمستقبلها، من الآن وحتى موعد انتخابات الرئاسة المقبلة.

أيام حاسمة لمصر حتى انتخابات الرئاسة

وعن الانتخابات الرئاسية 2024، طلب توفيق عكاشة من كل صاحب قرار أن يضع مصر فوق الجميع، بإخلاص وأمانة، دون أن يكون هناك هوى أو رغبة خاصة.

وقال توفيق عكاشة عن الانتخابات الرئاسية 2024 "من الآن وحتى الانتخابات الرئاسيه القادمه سوف تشهد مصر أيامًا حاسمة لمستقبلها فى القرن ٢١ لذلك وجب على كل صاحب قرار أن يضع مصر فوق الجميع بأمانة وإخلاص وليس بهوى أو رغبات وكلها بأمر ربك".

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يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستعُقد خلال عام 2024، وبحسب التعديلات الدستورية، التي أقرها مجلس الشعب في 2019، تنتهي الفترة الرئاسية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2024، بدلا من 2022، ويحقق له الترشح لفترة رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات.

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت، في يوليو الماضي، أنها "تعكف دون إبطاء على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية المقبلة"، المقررة العام المقبل 2024.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى تحت إشراف قضائي كامل، مؤكدة على "وضع رؤية للجدول الزمنى المتوقع الإعلان عنه فور الانتهاء منه مع مراعاة أحكام الدستور".

وأوضحت الهيئة في بيان لها، خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها "مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن".

وطالبت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيانها، من الجميع "استشعار روح المسؤولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة".

السيسي يستجيب لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استجابة لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، بدراسة إجراء تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، للسماح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، حيث تجرى في العام المقبل الانتخابات على اختيار رئيس الجمهورية خلال دورة جديدة تستمر 6 أعوام.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 1 ديسمبر 2023، اي قبل انتهاء فترة الرئاسة الحالية بـ 120 يومًا، بحسب الدستور، وفي حالة وجود جولة اعادة يتم اعلان نتيجة جولة الاعادة في موعد أقصاه 1 مارس 2024.

نص المادة 140 من الدستور المعدل

وتنص المادة 140، المعدلة من الدستور، علي أن "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين."

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية المصرية باستخدام نظام الدورتين. وينص الدستور على بدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل 120 يومًا علي الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة الحالية، التي تنتهي في 1 ابريل 2024، وتعلن النتائج قبل 30 يومًا علي الأقل من تاريخ انتهاء فترة الرئاسة أي يوم 1 مارس 2024.