الانتخابات الرئاسية 2024، كيف نظم الدستور إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية

الانتخابات الرئاسية2024، يشهد العام المقبل 2024 إجراء الانتخابات على منصب رئيس الجمهورية، بعد انتهاء مدة الولاية الثانية للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.



حقيقة تبكير الانتخابات الرئاسية 2024

وتردد في الأيام الماضية وفي ضوء الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس السيسي، الحديث بشأن احتمالية تبكير الانتخابات الرئاسية، وهو ما نفاه الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار.

وأكد أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وفقا لنصوص الدستور، حيث يتم اتباع إجراءات دستورية بحتة في ملف عقد الانتخابات الرئاسية في مصر، قائلا: من الممكن بدء فتح باب الترشيح في أكتوبر أو نوفمبر المقبل وفقا للدستور ويتم إعلان اسم الرئيس أول مارس 2024.

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ونظم الدستور المصري، إجراءات انتخاب الرئيس، وفقا لبعض القواعد، ووفقا لمواعيد محددة سلفا، وتنص المادة 139 من الدستور على: رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته على النحو المبين به.



مدة انتخاب رئيس الجمهورية

وتنص المادة 140 على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.



شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

بينما تنص المادة 141 من الدستور على: يشترط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.



إجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024

وتنص المادة 142 من الدستور على:

يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



طريقة الانتخابات الرئاسية 2024

فيما تنص المادة 143 من الدستور على: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

متى يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية؟

كما تنص المادة 144 من الدستور على: يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.

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