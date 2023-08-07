الإثنين 07 أغسطس 2023
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رياضة

الزمالك يستعد لسداد غرامة أشيمبونج لرفع الإيقاف

أشيمبونج،فيتو
أشيمبونج،فيتو

 الزمالك، جهز مسئولو نادي الزمالك، 180 ألف دولار من أجل إرسالها للغاني أشيمبونج لاعب الفريق كجزء من الغرامة الموقعة على نادي الزمالك من قبل الفيفا لصالح اللاعب من أجل رفع إيقاف قيد النادي. 

ومن المنتظر أن يتم الاتفاق مع اللاعب على إرسال 90 ألف دولار باقي الغرامة فى وقت لاحق حيث حكم الفيفا ب 270 ألف دولار لصالح اللاعب.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوم السبت الماضي، إلى القاهرة قادمة من السعودية بعد توديع البطولة العربية.

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وبدأت السبت الماضي الراحة التي منحها الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو للاعبين لمدة 20 يوما عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

وقرر المدير الفني عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد. 

وانتهى مشوار الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو في البطولة العربية بعد ما احتل الفريق المركز الثالث في مجموعته بالبطولة العربية.

وفي السطور التالية نستعرض مشوار أوسوريو مع الزمالك بعد توديع البطولة العربية من دور المجموعات:

مشوار خوان كارلوس أوسوريو مع الزمالك 

وخاض خوان كارلوس أوسوريو 17 مباراة مع الزمالك في جميع البطولات، بواقع 11 مباراة في الدوري المصري الممتاز، نجح في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في مباراتين، و3 مباريات في كأس مصر ونجح في الفوز بها، و3 مباريات في البطولة العربية، فاز في مباراة وتعادل في مباراة وخسر مباراة. 

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة ودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات برفقة الاتحاد المنستيري بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم.

 

فائدة الزمالك من المشاركة في البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار.

ويحصل الزمالك على 100 ألف دولار وذلك وفقا للائحة التي أعلنها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم أن الفريق الذي يودع البطولة من المجموعات يحصل على 100 ألف دولار.

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اشيمبونج الزمالك الفيفا خوان كارلوس أوسوريو البطولة العربية

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