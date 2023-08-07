الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

فتح باب استقبال أفلام الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي

عصام زكريا رئيس المهرجان،
عصام زكريا رئيس المهرجان، ڤيتو

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك استعدادًا لبدء أعمال لجنة اختيار أفلام الدورة ال ٢٥ للمهرجان.

وصرح الناقد "عصام زكريا" أن إدارة المهرجان سوف تقوم باستقبال الأفلام حتى ١٥ ديسمبر المقبل، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام ٢٠٢٣.

وأعلن المركز القومي للسينما عن موعد الدورة الخامسة والعشرون من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، وهو المهرجان الذي يترأسه الناقد عصام زكريا ويتم إقامته تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

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وتم الإستقرار على موعد المهرجان الذي يقام في العامين الأخيرين في شهر مارس، ليتم تبكيره قليلًا بسبب شهر رمضان الذي سيأتي في منتصف مارس العام المقبل، حيث تقام الدورة الـ 25 من المهرجان في الفترة من ٢٨ فبراير حتي ٥ مارس ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة سنويًا بمحافظة الإسماعيلية.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.

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مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الدورة ال ٢٥ من مهرجان الإسماعيلية الدولي الناقد عصام زكريا اخبار الفن

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