متخصص بالشأن الأفريقى يكشف سيناريوهات مواجهة الانقلاب في النيجر

انقلاب النيجر، قال الدكتور رمضان قرنى المتخصص فى الشأن الأفريقي إن قرار المجلس العسكري في النيجر، إغلاق المجال الجوي اعتبارا من أمس الأحد، وحتى إشعار آخر يزيد من تأزم المشكلة فى النيجر وفي ضوء انتهاء المهلة التى حددتها مجموعة أيكوس لقادة الانقلاب بتسليم السلطة والعودة إلى الثكنات العسكرية مما سيجعل المشهد منفتحا على عدد من السيناريوهات.

التدخل العسكري فى النيجر

انقلاب النيجر، وأكد فى تصريح خاص لفيتو أن السيناريو الأول المتوقع هو سيناريو التدخل العسكري فى النيجر وهذا السيناريو ترجحة العديد من الأسباب والعوامل أولها انتهاء مهلة أيكوس وعدم تجديدها بالإضافة إلى أن الجماعة الاقتصادية تنتظر تصديق قادة دولها على قرار التدخل العسكرى والسبب الآخر أن وفد أيكوس الذى زار النيجر لم يلتق بالمجلس العسكري مما يؤكد أن هناك تباينا فى الرؤى فضلا عن إغلاق المجلس العسكرى فى النيجر للمجال الجوى وتعزيز اللجان الشعبية وهو استعداد لعملية عسكرية محتملة من الأيكوس وأخيرا تأكيد مفوض الشئون السياسية للأيكوس بأن قادة المجموعة اتخذوا قرار التدخل العسكرى فى النيجر دون الكشف عن أى معلومات أخرى.

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احتجاز بازوم و6 وزراء كورقة للتفاوض

انقلاب النيجر، وواصل حديثه قائلا إن هناك سيناريو ثاني وهو سيناريو مرجح أيضا بسبب قيام قادة الانقلاب باحتجاز الرئيس محمد بازوم و6 وزراء كورقة ضغط للمساومة بها مع الأيكوس فى حال التدخل عسكريا فى النيجر خاصة وأن القوى العسكرية للأيكوس تعتمد على جيش نيجيريا المنهك عسكريا بسبب مواجهة التنظيمات الإرهابية وجماعة بوكو حرام.

فرض عقوبات اقتصادية

وتابع رمضان قرنى هناك سيناريو ثالث محتمل وهو رفض دول الجوار التدخل العسكرى فى النيجر مثل تشاد وبنين وبوركينا فاسو ومالى الى جانب عدم التوافق من جانب بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا والموقف الأمريكى المتأرجح والذى يميل للتدخل العسكرى كل هذا يجعل سيناريو العقوبات الاقتصادية الأقرب خاصة وأن دولة النيجر تعد من أفقر الدول الأفريقية وتعتمد على المساعدات الاقتصادية وهو ما دفع نيجيريا لوقف تصدير الكهرباء للنيجر كما قامت فرنسا بتعليق مساعداتها المالية وأعلنت واشنطن وكندا تعليق مساعداتها الاقتصادية .