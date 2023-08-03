الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جامعة الأزهر تطلق قافلة حماية اجتماعية شاملة بمدينة أهالينا في القاهرة، اليوم

جامعة الأزهر، فيتو
جامعة الأزهر، فيتو

تطلق جامعة الأزهر اليوم الخميس قافلة حماية اجتماعية شاملة لمدينة أهالينا بالقاهرة، تنظمها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبما يحقق استراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها التنموية ضمن برنامج «حياة كريمة»، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الثقافة وعدد من الجهات والمؤسسات المشاركة.

 

جامعة الأزهر

القافلة التي تُعقد تحت رعاية الإمام الأكبر ورئاسة د. سلامة داوود، رئيس الجامعة، وإشراف د. محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والمشرف العام على القوافل الطبية، تستهدف إجراء الكشف الطبي وتقديم الأدوية وإجراء بعض العمليات الصغرى للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بأحياء ومناطق المدينة المتنوعة، وذلك في مجموعة من التخصصات الطبية التي تضم: الباطنة، المسالك، العظام، الرمد، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة،الأسنان، الجلدية، والجهاز الهضمي.

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كما تسعى القافلة إلى تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية من إلقاء محاضرات وندوات، وعقد حلقات نقاشية أسرية في عدد من القضايا والمفاهيم المجتمعية المهمة، ومنها: مكافحة العنف ضد المرأة، وتصحيح بعض المفاهيم الفكرية الخاطئة.

 

قافلة جامعة الأزهر في مدينة أهالينا

على نفس المستوى وفي إطار دور التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة لتحقيق التكافل الاجتماعي، تقوم القافلة بتوزيع مساعدات عينية وغذائية ووجبات ساخنة ولعب أطفال على الحالات المستحقة، بالإضافة إلى عقد اختبارات لمحو الأمية، وإجراء مجموعة من البحوث الاجتماعية لتحديد الاحتياجات الأساسية لبعض الأسرة.


كما يشتمل برنامج القافلة على مجموعة من  ورش العمل لتعليم مجموعة من المهارات والفنون، بالإضافة مسرح عرائس ولقاءات تنموية للتأهيل والدمج وبعض البرامج المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

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