الأحد 06 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس جامعة الأزهر يتابع توثيق امتحانات الدراسات العليا بكليات القاهرة والأقاليم

امتحانات جامعة الأزهر،
امتحانات جامعة الأزهر، فيتو

تابع الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر سير العمل داخل لجان الامتحانات التي تسير في هدوء تام منذ بدايتها وحتى اليوم قبل الأخير.

وأكدت جامعة الأزهر أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات الدراسات العليا: «أصول الدين - اللغة العربية- الشريعة والقانون» من خلال غرفة عمليات متابعة الامتحانات في القاهرة والأقاليم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة.

امتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر 

وقام الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجولة تفقدية؛ للاطمئنان على سير لجان امتحانات الدراسات العليا شعبة اللغة العربية وذلك بمقر كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة؛ حيث تفقد اللجان، وتابع توثيق الامتحانات داخل اللجان من خلال أجهزة الحاسب الآلي.

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امتحانات كليات جامعة الأزهر 

كما قام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتفقد لجان الامتحانات الشفهية لطالبات الدراسات العليا؛ جاء ذلك بحضور الدكتور صلاح عاشور، عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور أحمد عيد عبد الفتاح، وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علاء جانب، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة عبد المجيد هنداوي، وكيلة كلية الدراسات العليا بالقاهرة.

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