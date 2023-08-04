بيلي إيليش بالشعر الأحمر بعد وفاة كلبها

بيلي إيليش، ظهرت المغنية الشابة الحائزة عليى جائزة الأوسكار، بلوك جديد وغريب، بعد أيام من وفاة كلبها وصديق طفولتها.

بيلي ايليش بالشعر الأحمر

واختارت بيلي ايليش، صبغ منتصف شعرها، باللون الأحمر، فيما تركت باقي خصلات شعرها بالشعر الأسود، ونشرت بيلي ايليش، صورة اللوك الجديد، الذي اختارته، عبر حسابها الرسمي علي موقع الفيديوهات والصور “انستجرام”.

بيلي إيليش تبكي وفاة كلبها

أعلنت المغنية الشابة بيلي إيليش مؤخرا، عن نفوق كلبها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

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ونشرت المغنية الشابة، مجموعة من الصور عبر انستجرام، تسترجع خلالها ذكرياتها مع كلبها “بيبر”، وظهرت في إحدى الصور وهي تبكي عقب نفوقه وعلقت عليها قائلة:"بيبر.. صديقي المفضل منذ فترة طويلة.. سأراك مرة أخرى.. فتاة حلوة يوما ما... أحبك... سافتقدك إلى الأبد... هذا يوم صعب حقًا".

بيلي إيليش وحبها لريهانا

كشفت المغنية الشهيرة، في تصريحات صحفية جديدة، عن حبها الشديد وإعجابها بالنجمة العالمية ريهانا، سواء علي المستوى الفني أو الإنساني، قائلة: “ريهانا..هي أجمل إنسانة في تاريخ كوكب الأرض”.

وتمنت بيلي إيليش، التعاون مع ريهانا في المستقبل القريب، مشيرة الى أنها تربت ونشأت علي سماع أغانيها.

وأعلنت المغنية الشابة الحائزة على جائزة الأوسكار، أنها حذفت جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي من هاتفها المحمول.

بيلي إيليش ومواقع التواصل

وقالت الممثلة البالغة من العمر ٢١ عاما، في مقابلة بودكاست جديدة، مع كونان أوبراين،"لقد حذفت جميع تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، من هاتفي، كل شيء، "لم أعد أنظر إليها بعد الآن، وهي خطوة ضخمة بالنسبة لي".

وقالت بيلي إيليش، التي يتابعها 110 ملايين على موقع إنستجرام، "بالنسبة لي، كان هذا جزءً كبيرًا من طفولتي لم اتعامل فيه من الإنترنت أو مواقع التواصل، ولم أكن طفلة على iPad، الحمد لله - وبصراحة، أشعر أنني نشأت في وقت مثالي، لم يكن فيه الإنترنت، لقد عشت طفولة، وكنت أفعل جميع الأشياء الممتعة طوال الوقت، وبعد ذلك عندما أصبحت مراهقة، كانت هناك أجهزة iPhone، وعندما كبرت قليلًا، كان هناك كل ما أصبح متواجدا الأن".

كما أوضحت المغنية الشابة، إن هناك سببًا آخر لحذف تطبيقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، هو أنها لم تكن تحب النظر إلى صورها، خاصة أنها تعرضت للتنمر عدة مرات بسبب شكل جسدها".

حياة بيلي إيليش العاطفية

في سياق متصل تحدث بيلي إيليش، لأول مرة عن علاقتها العاطفية مع عضو فرقة 'The Neighbourhood جيسي روثرفورد، الذي يكبرها بـ11 عاما.

وأوضحت بيلي ايليش في تصريحات صحفية مع موقع فانتي فير، أنها سعيدة جدا في علاقتها مع جيسي روثرفورد، وأنهما يفهمان بعضهما البعض قائلة: "أنا سعيدة بعلاقتي معه، تمكنت أخيرا من نَيل قلب اكثر شخص مثير عرفته خلال حياتي".

علاقة بيلي وجيسي

وكانت تقارير صحفية، كشفت أن المغنية الشابة بيلي إيليش 20 سنة، تواعد عضو فرقة 'The Neighbourhood' جيسي روثرفورد 31 سنة.

وكشف مقطع فيديو، متداول على الإنترنت، علاقة الثنائي، ويظهر فيه الثنائي بيلي وجيسي، وهما يغادران متاهة مسكونة في Halloween Horror Nights، بولاية لوس أنجلوس، وأثناء خروجهم، شوهد الاثنين يمسكان بأيدي بعضهما البعض.

وذكر موقع “تي أم زي” الأمريكي أن علاقة بيلي إيليش وجيسي روثرفور، تعود لشهر أغسطس ٢٠٢٢، حيث شوهدا معا في عدة مناسبات.

وأوضح التقرير أن السبب وراء اكتساب، علاقة الثنائي هذا الزخم، عبر الأنترنت، هو أن بيلي إيليش تبلغ من العمر 20 عامًا، وجيسي روثرفور يكبرها بـ 11 عامًا، حيث يبلغ 31 سنة.

وتعود الصور الإضافية لبيلي وجيسي وهما يتظاهران معًا في ما يشبه حفلة هالوين إلى عام 2017 على الأقل، عندما كان بيلي يبلغ من العمر 15 عامًا تقريبًا.

في حين اتهم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن جيسي روثرفور، كان علي علاقة بـ بيلي إيليش عندما كانت دون السن القانونية، وأنها انتظرا حتي مرحلة البلوغ ليعلنا علاقتهما العاطفية، فيما يقول الكثيرون أن الأمر مقزز ومخيف، لكن الحقيقة هي أن كلاهما بالغين الآن، ويمكنهما فعل ما يريدانه.

يذكر أنه تم ربط بيلي إيليش، بعدد من الرجال المشاهير منذ أن أصبحت مشهورة، لكنها لم تعانق أبدًا أي شخص علنًا، موضحا إنها تحب الحفاظ على خصوصية شؤونها الشخصية.