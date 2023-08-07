الكشف عن شعار وميداليات البطولة العربية للجودو "العلمين 2023"

الجودو، أعلن مسئولو اللجنة المنظمة للبطولة العربية لأندية الجودو "العلمين 2023" برئاسة مرزوق علي، شعار البطولة وشكل الميداليات المخصصة لأصحاب المراكز الأولى في كل الأوزان التي تتضمنها منافسات البطولة.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين، خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري في مدينة العلمين الجديدة.

مشاركة كبيرة في البطولة

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، إن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

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وأضاف مرزوق علي، أن اللاعبين المصريين لديهم القدرة على المنافسة وحصد الميداليات والمراكز الأولى، وأن الجودو المصري تطور بشكل كبير خلال الفترة الماضية وظهر ذلك بشكل قوي من خلال النتائج التي تتحقق على كل المستويات.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو، أن مدينة العلمين هي واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، وأن الأشقاء العرب مرحب بهم في كل وقت ومكان، وأن الجميع سيشاهد مدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وتابع: "هناك تعاون كبير بين الاتحاد المصري للجودو ووزارة الشباب والرياضة والشركة المتحدة من أجل خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية، ويؤكد على قدرة الدولة المصرية على تنظيم واستضافة أكبر الأحداث والمناسبات العالمية في شتى المجالات".

إنجاز جديد للجودو المصري

وعلى جانب آخر، شهد تصنيف الاتحاد الدولي للجودو على مستوى الشباب والشابات، تواجد قوي للاعبي المنتخب الوطني، وذلك بعد انتهاء مشاركتهم في منافسات بطولة أفريقيا والتي أقيمت مؤخرا في مدغشقر.

وتقدم عمر الرملي لاعب المنتخب الوطني للشباب 23 مركزا في التصنيف ليحتل المركز الثاني بـ 303 نقطة، في وزن 90 كجم.

فيما قفز عمار أبو هاشم لاعب منتخبنا الوطني 21 مركزا في تصنيف الناشئين ليحتل المركز الثاني بـ 300 نقطة.

وعلى مستوى الناشئات، احتلت ندى فايز المركز الثاني في التصنيف الدولي بعد أن قفزت 6 مراكز.

وحصد المنتخب الوطني مؤخرا كأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت في مدغشقر على مستوى الفردي والفرق.

وتوج لاعبو المنتخب الوطني بـ31 ميدالية متنوعة بواقع 15 ميدالية ذهبية و8 فضيات و8 برونزيات.

حرصت السفارة اليابانية في القاهرة على تهنئة اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، على إنجازات المنتخب الوطني خلال مشاركته في بطولتي أفريقيا للشباب والناشئين في مدغشقر.

ووجهت السفارة اليابانية في القاهرة التهنئة لاتحاد الجودو بمناسبة فوز منتخب مصر بكأس البطولة الأفريقية للشباب والناشئين التي أقيمت مؤخرا في مدغشقر، وحصد 31 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي والفرق.