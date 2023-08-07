الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رامي صبري يحتفل بتخطي أغنيته حاجز 200 مليون مشاهدة (فيديو)

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

احتفل   المطرب رامي صبري مع جمهوره ومتابعيه من مصر ومختلف الدول العربية بتخطي أغنيته “يمكن خير” حاجز الــ 200 مليون مشاهدة إذ  حققت 216 مليون مشاهدة عبر يوتيوب ومختلف المتاجر الموسيقية.

أغنية يمكن خير

وتقول كلمات الأغنية:

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب
إيه إيه هيفيد

على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني  و ماشي  ماشي بعيد 
يمكن خير 
ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام
هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش
خلص الكلام

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ولا وقته اننا نتحاسب…..

يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان
انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك 
موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه….

ولا وقته اننا نتحاسب

رامي صبري

ومن ناحية أخرى، أعاد موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية يمكن خير رامي صبري عبر قناته الرسمية بالموقع، وذلك بعد التصالح مع الفنان عمرو مصطفى، بعد النزاع الذي أثار جدلًا واسعًا حول اقتباس لحن الأغنية.

أغنية يمكن خير من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل، وجيتار أحمد حسين، وحققت مشاهدات تخطت 53 مليون مشاهدة حتى الآن منذ طرحها قبل سبعة أشهر.

أزمة أغنية يمكن خير

وكان الفنان عمرو مصطفى، وجه رسالة للمطرب رامي صبري، قائلا: "أنا لو غلطت فيك يا رامي كنت هطلع أعتذر ومش هخجل ومش هيبقى عندي أنا ولا غرور ومش هتكسف من أي حد وهبقى فخور بنفسي إنما مش هنام بالليل وأنا مضايق حد".

وتابع عمرو مصطفى قائلا: "وقصة المغرور دي تسببت لي في أزمات بحياتي والجمهور أذاني لما اتهمني بالغرور فابتديت أنزل لحد لما بقى يتطاولوا عليا من قبل بعض الفنانين وأنا مش هقبل بالتطاول، ولو أنت بتقارن بالميزان هخلي الجمهور يقول أنا نجاح 5 شهور من بداياتي لما نزلت كملحن كان كوبري أكتوبر بتاعي بالتاريخ بتاعكم كله وده مش غرور دي حقيقة وأرقام".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7" المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "يا رامي صبري أنتم استبحتم ألحاني، إزاي عايزني ما أتكلمش، وأنا طلعت اتكلمت إني اتسرقت محدش يكررها تاني لا قريب ولا غريب، وأما صعد ضدي في تصريحات إعلامية كان لازم اتحرك ضده بعد سرقة لحني في أغنية يمكن خير".

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أغنية يمكن خير الفنان عمرو مصطفى المطرب رامي صبري رامي صبري

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