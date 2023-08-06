ريال مدريد يفاوض مهاجم يوفنتوس لخلافة بنزيما

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع الصربي دوسان فلاهوفيتش، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي في صفقة انتقال حر مع نهاية عقده.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن ريال مدريد عاد من جديد للاهتمام بالنجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، بعد أن كان قد ابتعد عن الصفقة مع اقتراب تشيلسي من ضمه، إلا أن المباريات الودية في جولة أمريكا، أثبتت حاجة الفريق لمهاجم خاصة أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي حتى الآن موقفه غير واضح من الانضمام للنادي الملكي في ظل مشاكله مع ناديه.

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وتواصل ريال مدريد مع وكلاء اللاعب الصربي، لمعرفة مطالبه، قبل أن يدخل الملكي في مفاوضات رسمية مع يوفنتوس، الذي لا يمانع رحيل دوسان فلاهوفيتش لإنعاش خزائنه.

جولة تحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية

حقق ريال مدريد أرباحا مادية كبيرة من جولته التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للموسم الجديد (2023-2024).

وذكرت صحيفة اس الاسبانية أن ريال مدريد جنى 15 مليون يورو، بزيادة 3 ملايين يورو عمّا حصل عليه من جولته الأمريكية العام الماضي.

وخاض ريال مدريد 4 مباريات ودية في الولايات المتحدة، حيث فاز على ميلان ومانشستر يونايتد، وخسر أمام برشلونة ويوفنتوس.

من ناحية أخرى، قام رؤساء مجموعات مشجعين لـ ريال مدريد ، بمبادرة خاصة، وذلك بجمع تواقيع بين الأعضاء المندوبين في النادي من أجل تغيير اسم مجمّعه الرياضي في منطقة فالديبيباس، وإطلاق اسم رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عليه، كما أوردت صحيفة "ماركا".

وأضافت الصحيفة أن المبادرة تلقى استجابة إيجابية، مرجّحة طرحها أمام الجمعية العامة المقبلة للنادي، من أجل إقرارها.

وأشارت إلى أن الأعضاء المندوبين سيوافقون على الاقتراح، بمجرد نيله التوقيعات اللازمة، مذكّرة بأن فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة حصلا دومًا على دعم الجمعية في كل الاقتراحات المطروحة أمامها.

مبادرات للاعتراف بإنجازات فلورنتينو بيريز

وخلال جمعيات عامة سابقة، أطلق أعضاء، بشكل فردي، مبادرات للاعتراف بإنجازات فلورنتينو بيريز، من خلال إطلاق اسمه على مرافق في النادي، لكنهم في هذه المناسبة لجأوا إلى المسار الذي رسّخه النظام الأساسي لريال مدريد، بحيث يمكن إقرار المبادرة في الجمعية العامة المقبلة.

يذكر أن اسم سانتياجو برنابيو، الرئيس الأسطوري للنادي، يُطلق على ملعبه، كما أن اسم ألفريدو دي ستيفانو، أبرز لاعبيه، أُطلق على الملعب الخاص بالفريق الرديف "كاستيّا".

وتبقى معرفة موقف فلورنتينو بيريز بشأن المبادرة، علمًا أنه رفض سابقًا مبادرات أخرى مشابهة.

وافتُتح المجمّع الرياضي لريال مدريد في 30 سبتمبر 2005، ويضمّ 11 ملعبًا لكرة القدم بالعشب الطبيعي والاصطناعي، وملعبًا يتسع لستة آلاف متفرج، إضافة إلى قاعة لكرة السلة ومركز طبي ومبنى لمكاتب النادي.

كاكا يتغزل فى صفقة ريال مدريد الصيفية

من ناحية أخرى، أبدى ريكاردو كاكا نجم ريال مدريد السابق، إعجابه الشديد بصفقة ريال مدريد هذا الصيف، مؤكدا أن جماهير الملكي ستفرح كثيرا بأدائه.

وقال كاكا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جود بيلينجهام أحبه، إنه لاعب شاب ولديه موهبة مذهلة، وقوي بدنيا للغاية. يكون دائما في موقع جيد داخل الملعب ويقترب كثيرا من المرمى. ستفرح الجماهير كثيرا بأدائه".

وكان ريال مدريد قد نجح في ضم الإنجليزي جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

رأيه في الفريق الحالي لريال مدريد

وعن رأيه في الفريق الحالي لريال مدريد، أوضح: "إنه فريق قوي جدا وشاب وله مستقبل باهر".

وحول مواطنيه البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس،أكد: "من الجيد جدا رؤية هؤلاء البرازيليين يقدمون أداء رائعا في ريال مدريد. أنا أعيش حاليا في البرازيل ومتابع بشكل كبير لريال مدريد".

وأكمل: "الجميع هنا يهتم باللاعبين البرازيليين. إنهما مؤثران، أنا سعيد بسبب أهميتهما في فريق بحجم ريال مدريد".

وعن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فأكد: "كان مدربي لمدة 6 مواسم، ولديه القدرة على إدارة نجوم وأساطير، فهي ميزة مهمة يتمتع بها".