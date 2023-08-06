منتخب الكرة النسائية يواجه جنوب السودان 20 أغسطس بتصفيات أمم أفريقيا

الكرة النسائية، يستعد منتخب مصر للكرة النسائية لمواجهة نظيره منتخب جنوب السودان يوم 20 أغسطس الجاري، في لقاء الذهاب في أولى مواجهات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكرة النسائية.

وتقام التصفيات على مرحلتين، حيث يواجه كل منتخب منتخبا آخر مواجهتين ذهابا وإيابا، ويتأهل الفائز إلى المرحلة التالية لمواجهة منتخب جديد ليتحدد بطاقة التأهل لأمم أفريقيا.

ومن المقرر أن يتواجه الفائزان من مواجهتي المنتخب الوطني مع جنوب السودان، والسنغال مع موزمبيق، مع بعضهما البعض، لتحديد المتأهل إلى أمم أفريقيا للسيدات.

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يذكر أن المشاركة الأخيرة لمنتخب السيدات في أمم أفريقيا، كانت ببطولة 2016 والتي أقيمت بالكاميرون.

قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للكرة النسائية

وأوقعت قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا منتخب مصر للكرة النسائية في مواجهة مع منتخب جنوب السودان.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية بقيادة محمد كمال، إقامة المباراة على ملعب ستاد الإسكندرية، وفي حال إقامتها في القاهرة، فقد يستضيفها ملعب بتروسبورت.

المغرب تستضيف أمم أفريقيا للكرة النسائية

ويشارك منتخب مصر الأول في التصفيات المؤهلة لـ كان المغرب 2024 للنسخة الثانية على التوالي، بعد المشاركة في النسخة الماضية والتي ودعها منتخبنا الوطني، من الدور التمهيدي بعد الخسارة ذهابًا وإيابًا من منتخب تونس الشقيق.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول يقوده فنيا محمد كمال، وكان قد شارك منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية مرتين من قبل، خلال نسختي 1998-1999 نيجيريا ونسخة 2015-2016 الكاميرون.

ولم يحقق منتخب مصر سوى فوز وحيد في النسختين، على زيمبابوي بهدف نظيف عن طريق سلمى طارق المحترفة بالدوري الأمريكي، هذا وبجانب إحراز وسام عثمان هدف مصر الوحيد عام 1998.

ووافق مجلس إدارة اتحاد الكرة على مشاركة منتخب مصر الأول للكرة النسائية، تحت قيادة محمد كمال المدير الفنى، فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024.

كاف يستفسر عن مشاركة مصر في التصفيات

وتسلم اتحاد الكرة في وقت سابق خطابًا من الاتحاد الأفريقى، يطلب فيه تحديد موقف منتخبي مصر الأول لكرة القدم النسائية، ومنتخب مصر تحت 20 عامًا، من المشاركة في تصفيات أمم إفريقيا للسيدات، وقرر اتحاد الكرة المشاركة في التصفيات المؤهلة للبطولتين.

تشكيل منتخب الكرة النسائية للصالات

وقام الاتحاد المصري لكرة القدم بتشكيل منتخب نسائي لكرة الصالات، فى ضوء الاهتمام الكبير باللعبة والرغبة فى تطويرها وانتشارها بمصر بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، تشكيل منتخب مصر لكرة الصالات النسائية لأول مرة، وبدأ بالفعل إعداد الفريق للمشاركة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لأول بطولة كأس العالم لكرة الصالات النسائية، التي حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامتها النسخة الأولى منها العام المقبل 2024.

ومن المقرر، أن يعلن اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات النسائية، حتى يبدأ في بناء الهيكل الأساسي للفريق استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2024، حيث تنطلق التصفيات الأفريقية قبل نهائي العام الجاري.

فشل الكرة النسائية

وانضم منتخب الكرة النسائية للشباب إلى مسلسل فشل اتحاد الكرة بعد النتائج المخزية التي حققها في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في مارس الماضي.

وافتتح منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا مشواره في منافسات بطولة شمال أفريقيا، بالفوز على نظيره التونسي "صاحب الأرض" بنتيجة 3-1.

ولكن منتخب مصر للكرة النسائية خسر مباراتين بعد ذلك أمام الجزائر بنتيجة 2-1 ثم الخسارة أمام المغرب 1-0.

فشل منتخب الكرة النسائية الذي تكبدت خزينة اتحاد الكرة ملايين الجنيهات في إعداده ومعسكراته التي كان أخرها في لبنان برهان جديد علي فشل مجلس إدارة اتحاد الكرة بقيادة جمال علام في قيادة منظومة الكرة المصرية التي باتت في طريق اللا عودة تحت قيادة مجلس الجبلاية الحالي.

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