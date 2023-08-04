الأول علمي علوم بشمال سيناء: التقرب إلى الله ووقوف أسرتي بجانبي سر تفوقي والمجموع فاق توقعاتي

قال يوسف خالد إبراهيم الأول علمي علوم بمحافظة شمال سيناء والحاصل على 399 درجة في الثانوية العامة إن سر تفوقه وقوف أسرته بجانبه والتقرب إلى الله.



الأول علمي علوم بشمال سيناء: التقرب الله ووقوف أسرتي بجانبي سر تفوقي

وأضاف الأول علمي علوم على الثانوية العامة بشمال سيناء بمدرسة بئر البعبد الثانوية بنين أنه عدد ساعات المذاكرة لم تكن محددة، وأحيانًا تصل لـ 10 ساعات مذاكرة، مشيرًا إلى أن المذاكرة مش بعدد الساعات إنما بانتهاء الدرس المراد مذاكرته وفهمه جيدًا.



وتابع: "أسرتي هي الداعم الأساسي لي حيث إنهم كانوا يدعموني ويحفزوني على للمذاكرة كما أن معلميني جميعهم اثروا في، وأحب مادة إلى قلبي هي الفيزياء وكنت بحب أحل فيها كتير"، مؤكدًا أن أصعب مادتين كانت في الامتحانات هي الكيمياء والأحياء.



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واستطرد: خلال فترة الدراسة كنت أتوقع أن أحصل على ترتيب المحافظة من أول السنة لكن لم أكن أتوقع أني أبقى الأول أما بعد الامتحانات توقعت حصولي على مجموع 96 % بسبب المقالي في العربي لكن المجموع فاق توقعي".

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أسماء أوائل الثانوية العامة بالمحافظة.



أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي هم:

روان محمد متولي محمد الأولى بمجموع 374.5 درجة

إبراهيم أيمن عمر الثاني بمجموع 371.5 درجة

تقى محمد حسين عليان الثالث بمجموع 367 درجة

إيمان نضال حسن الرابع بمجموع 364.5 درجة

ملك جلال سليمان الخامس بمجموع 363.5 درجة

حبيبة سعيد إبراهيم السادس بمجموع 361.5 درجة

هيثم طارق محمد أحمد السابع بمجموع 361.5 درجة

مريم محمد لافي الثامن بمجموع 360 درجة

يارا بهاء بديع التاسع بمجموع 357 درجة

ملك هيثم محمد صالح العاشر بمجموع 356.5 درجة

أوائل شعبة علمي رياضة

بسام محمد إبراهيم سليمان الأول مجموع 382.5 درجة

سعيد أحمد حموده الثاني بمجموع 382.5 درجة

باسل محمد صلاح الثالث بمجموع 328 درجة

محمود سامح عبد المنصف الرابع بمجموع 328 درجة

حبيب حماد سويلم الخامس بمجموع 381.5 درجة

عبدالله محمود سلامة السادس بمجموع 381 درجة

أماني ياسر زكريا السابع بمجموع 380 درجة

بلال أشرف عطوة الثامن بمجموع 380 درجة

حسن أيمن محمد التاسع بمجموع 379.5

بلال عبدالله حسن سبته العاشر بمجموع 379 درجة

أوائل شعبة علمي علوم

يوسف خالد إبراهيم الأول بمجموع 399 درجة

على محمد علي محمد الثاني بمجموع 397 درجة

يحيى محمود سالم الثالث بمجموع 396.5 درجة

موسى خالد عبدالله الرابع بمجموع 396 درجة

يوسف ابراهيم محمد الخامس 395.5 درجة

ايمان محمود رضوان السادس 395 درجة

هداية بسام رحمي السابع بمجموع 394 درجة

يحي خالد إبراهيم الثامن بمجموع 394 درجة

يوسف أشرف النجار التاسع بمجموع 394 درجة

مليح حماد حماد العاشر بمجموع 393 درجة