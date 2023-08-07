الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط محاولتي تهريب 78 هاتف محمول وعقاقير مخدرة بمطار القاهرة

تهريب هواتف محمولة
تهريب هواتف محمولة بمطار القاهرة، فيتو

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من الهواتف المحمولة ومستلزماتها، كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط لعقار مدرج بجداول المخدرات.

 

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إن المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، حيث استوقف حسام محمد الشافعي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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تهريب هواتف محمولة

وبتفتيش حقائب الراكبة على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد محمود مأمور الجمرك ومحمود شحاتة رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكب، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف عبد القوي عزوز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من الهواتف المحمولة ومستلزماتها،.


وقام الدكتور حسين هيكل بتكليف لجنة مكونة من حسام شافعي وأحمد عادل فتحي وكريم يوسف وعلي محمود وصموئيل وصفي وأيمن عصام مأمورا الجمرك، تحت إشراف جورج الفونس مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٧ هاتفا و٥١ سماعة وشاحن بإجمالي ٧٨ قطعة.

تهريب أقراص مخدرة

وأضافت المصادر أن الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ١٢٨ شريطا وجزء من شريط لعقار pregabalin المدرج بجداول المخدرات، وتم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي مأمور اللجنة الجمركية، ومصطفي حسن عبد العزيز مأمور التفتيش اليدوي، وشارك في الضبط كل من عماد صلاح وكريم يوسف مأمورا الجمرك، ومن الفحص بالأشعة علاء فتحي مأمور الجمرك.

 

 

جمارك مطار القاهرة الدولي

أمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة، الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.

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