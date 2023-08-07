ضبط راكبة حاولت تهريب 2220 عبوة دوائية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أفريقية تهريب كمية كبيرة من الأدوية تحذر بعض وزارات الصحة من تعاطيه، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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تهريب أدوية محظورة

وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من آدم عبد العزيز مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام ريمون غطاس مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف مصطفى بحر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كميات كبيرة من الأدوية سالفة الذكر.

وقامت اميرة طلبة مدير الجمرك، بتكليف لجنة مكونة من هيثم احمد عبد الحكم ومحمود محمد فتحي ويوسف محمد ومها ممدوح ومريم عادل مأموري الجمرك تحت إشراف هاني احمد ابو طالب مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتحريز المضبوطات والتي بلغ عددها ٢٢٢٠ عبوة وشريط بإجمالي ٤٤٧٠٠ قرص.

جمارك مطار القاهرة الدولي

وأمرت اميرة طلبة مدير الإدارة الثالثة بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

رحلات مصر للطيران إلى الهند

وأعلن المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران، عن إقلاع أولى رحلات مصر للطيران المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية مصر للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد المقاصد والترددات التي تصل إليها الشركة في القارة الآسيوية والتي تعد من المناطق الأكثر نموًا في حركة السفر بهدف خلق فرص تسويقية جديدة لمصر للطيران.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لـ مصر للطيران أنه في ظل التزايد الملحوظ والمستمر في حجم التبادل التجاري وحركة السفر بين مصر والهند تسير مصر للطيران رحلات جوية مباشرة إلى نيودلهي بواقع 4 رحلات أسبوعيًا أيام الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد.