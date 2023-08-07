للمرأة العاملة من المنزل، روتين العناية بجمالك وصحتك

للمرأة العاملة من المنزل، هناك أمور لابد أن تلتفت لها، فيما يتعلق بالعناية بصحتها وجمالها، فعلى الرغم من الكثيرين يعتقدون أن للمرأة العاملة من المنزل حرية الاستمتاع بوقتها وحياتها، طالما أنها لا تخرج، ولا تتعرض للزحام والمواصلات والحر والبرد.

إلا أن حقيقة الأمر تختلف كثيرا، فهناك قواعد وضوابط للمرأة العاملة من المنزل، الى جانب أن الكثيرات من النساء التي تعمل من المنزل، تشكو من تشتتها ما بين الأعمال المنزلية، وأعمالها الخاصة، إلى جانب ضغوط الاطفال وتشتيتهم لهم، وعدم استيعابهم لوجود الأم في البيت، والتزامها بأعمال اخرى غيرهم، هذا إلى جانب الشكاوى التي تتعلق بالصحة، ومتاعب الظهر التي تزايدت، مع زيادة الوزن، وشحوب البشرة.

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روتين للمرأة العاملة من المنزل

العمل في البيت

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن العمل بالنسبة للمرأة العاملة من المنزل، يعد سلاح ذو حدين، فمن جهة يريحها من متاعب النزول اليومي من البيت بمشاكله، لكنه خلق ضغوط جديدة ومختلفة، ما بين استيعاب معظم أفراد الأسرة لذلك، خاصة الأطفال الصغار، وأحيانا الزوج أيضًا، فلا يمنحوها التركيز والخصوصية الكافيين لإنهاء أعمالها، الى جانب متاعب الظهر من كثرة الجلوس، وكذلك زيادة الوزن من قلة الحركة، كما أن الجلوس لساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر تؤذي البشرة.

وأوضحت الدكتورة هدى، أنه لذلك هناك روتين خاص للمرأة العاملة من المنزل، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

ضعي واقيًا من الشمس في البيت

ضعي الواقي من الشمس في البيت؛ لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الكمبيوتر يمكن أن يتلف ويضعف كولاجين الجلد، ويؤدي إلى الشيخوخة المبكرة، ويؤدي إلى ظهور بقع داكنة، لذلك تأكدي من وضع واقي من الشمس عند تعريض الجلد لأدوات مثل الكمبيوتر المحمول أو الهاتف - فالأجهزة واسعة الطيف التي تحتوي على مكونات مثل ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك تؤثر على البشرة.

تتحركي من مكانك كل 15 دقيقة

مقولة جديدة أصبحت تتداول على مواقع التخسيس العالمية؛ وهي أن "الجلوس هو التدخين الجديد"، والمقصود منها، أن الجلوس لساعات طويلة، والذي يُعرف أيضًا باسم اتباع نمط حياة مستقر، لا يضر فقط بوزنك وقوامك، بل إنه يعيق وتيرة الدورة الدموية ويقلل من إمداد المغذيات والأكسجين، مما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

لذلك كل 15 دقيقة، انهضي من مكانك وتجولي في البيت.

العمل من البيت

ابدأي في استخدام منتجات مكافحة الشيخوخة

حتى إذا كنتي في العشرينات من العمر، ابدأي في استخدام منتجات مكافحة الشيخوخة، لأن بشرتك ستبدأ في التقدم في السن بشكل أسرع عندما تعرضيها لإشعاع الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر. وستظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد أسرع مما ينبغي.

لمنع هذا، يجب أن تبدأي في استخدام منتجات مكافحة الشيخوخة من الآن، حتى لو كنتي في العشرينات والثلاثينيات من العمر. وتعتبر المنتجات التي تحتوي على فيتامين سي والريتينول جيدة كبداية، فهي تعزز إنتاج الكولاجين وتحافظ على شباب البشرة.

ماسكات النوم الليلية

حاولي أن تغذي وتدللي بشرتك أثناء النوم باستخدام ماسكات النوم طوال الليل، هناك العديد من المواد الطبيعية التي يمكنك وضعها على بشرتك قبل النوم، حتى تمتصها كل مسام بسرتك، أثناء تنفسها ليلا خلال ساعات نومك، ويأتي جل الصبار في المقدمة.

تدليك الوجه لتحسين الدورة الدموية

عندما تجلسين أمام الكمبيوتر لفترة طويلة، تصبح بشرتك متعبة وباهتة. لتجديدها، تحتاج إلى تحسين الدورة الدموية. ولا شيء أفضل من التدليك الجيد لبشرتك. استخدمي جلًا جيدًا أو منتجًا يحتوي على كريم لتدليك الوجه. يمكنك أيضًا استخدام المدلك الدوار لتدليك الوجه. فهو يريح الجلد ويحسن الدورة الدموية.

تهدئة العيون بشرائح الخيار

عينيك من أكثر المناطق تأثرًا بالشاشات، ما بين هالات سوداء وضعف، وتجاعيد، والحل في وضع شرائح الخيار، شرائح البطاطس، فهي تعمل على تهدئة البشرة حول العين وتساعد على إزالة الهالات السوداء.

شرب كمية كافية من الماء

هل تشربين كمية كافية من الماء، على الأقل 2 لتر في اليوم؟ الماء يرطب الجسم ويطرد السموم ويحول البشرة الباهتة إلى متوهجة. كما أنه يساعد على وصول العناصر الغذائية إلى بشرتك بسهولة، ويمنحها دفعة من الإشراق، ويحسن لون البشرة، ويحافظ على مرونة البشرة.

تناولي الطعام بشكل صحيح

لا شيء يمكن أن يساعد بشرتك وجسمك بقدر ما يمكن أن يساعد تناول النظام الغذائي الصحيح، تعمل الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والخضروات الطازجة والفواكه على تحسين جودة البشرة وملمسها من الداخل.

لا تنس أبدًا المرطب

رطبي بشرتك يومًا بعد يوم. تمامًا مثل الواقي من الشمس، لا تنسي المرطب أبدًا للحفاظ على بشرتك رطبة ونضرة وناعمة.

تقشير البشرة بانتظام

التقشير المنتظم يحافظ على البشرة ناعمة وصحية ويزيل الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء.

والأفضل المقشرات الطبيعية، يمكنك استخدام مقشر منزلي، يحتوي على الأرز والحليب لتلميع البشرة وتنعيمها.

الرياضة المنزلية

خصصي وقتًا للرياضة

خصصي 30 دقيقة إلى ساعة واحدة في اليوم لممارسة الرياضة، لمرونة عضلاتك، وتحريك الدورة الدموية، وكذلك لضبط مودك.