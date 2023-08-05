الفيفا تفتح تحقيقًا حول تحرش مدرب زامبيا بلاعبات الفريق في مونديال السيدات

كأس العالم للسيدات، تستمر تحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم، في شكوى لاعبات منتخب زامبيا، من تعرضهن للتحرش خلال المشاركة بكأس العالم للسيدات.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه يحقق في مزاعم تحرش جديدة تتعلق بمنتخب زامبيا للسيدات المشارك في بطولة كأس العالم المقامة حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، يشار إلى أن المنتخب الزامبي تعرض العام الماضي لفضيحة مماثلة.

وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقًا في شكوى تتعلق بسوء سلوك داخل منتخب زامبيا المشارك في مونديال السيدات لكرة القدم، متعهدًا بعقوبة قاسية إذا ثبت حصول هذا الأمر.

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وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن بروس موابي مدرب المنتخب الزامبي قام بملامسة صدر إحدى اللاعبات بيديه.

وأكد الاتحاد الزامبي لكرة القدم لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية: "فوجئنا بسماع مزاعم قيام المدرب بالتحرش": ولم تتقدم أي لاعبة أو مسؤول من بعثة الفريق المشاركة في المونديال بأي شكوى للاتحاد.

وذكر الاتحاد أن اللقطات المسجلة للتدريبات من شأنها أن تثبت عدم حدوث مثل هذه الواقعة، ولكن الاتحاد سيتخذ إجراءات تأديبية إذا ظهرت أدلة.

في العام الماضي، حدثت فضيحة تتعلق بمنتخب السيدات الزامبي، عقب انتشار مزاعم اعتداء جنسي على وسائل التواصل الاجتماعي.

رد الفيفا على التحرش بلاعبات زامبيا

وقال متحدث باسم الاتحاد الدولي "يمكننا أن نؤكد تلقي شكوى تتعلق بالمنتخب الزامبي الوطني للسيدات ويتم التحقيق في هذا الأمر حاليًا"، مضيفًا "يأخذ فيفا أي ادعاء بسوء السلوك على محمل الجد ولديه إجراء واضح مطبق لأي شخص في كرة القدم يريد الإبلاغ عن حادث.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أن أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة يتم التعامل معها بسرية تامة.

وودع منتخب زامبيا بطولة كأس العالم المقامة حاليًا بأستراليا ونيوزيلندا بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة. وفاز منتخب زامبيا في آخر مبارياته على منتخب كوستاريكا 3 / 1 ليحقق أول نقاط له في البطولة، علمًا بأن الفريق كان قد تغلب على المنتخب الألماني بشكل مفاجئ 3 / 2 في مباراة ودية قبل البطولة.

كأس العالم للسيدات

وتقام كأس العالم للسيدات والتي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا بالتنظيم المشترك، من 20 يوليو الجاري إلى 20 أغسطس المقبل.

وحقق المنتخب النيوزيلندي بهذا انتصاره الأول على الإطلاق في تاريخ مونديال السيدات بعدما فشل على مدار 15 مباراة في مشاركاته السابقة بالبطولة في تحقيق أي فوز.

ويشارك في البطولة 32 منتخبا لأول مرة بزيادة ثماني فرق عن كأس العالم السابقة التي استضافتها فرنسا عام 2019 عقب تصويت مجلس الفيفا بالإجماع على اقتراح رئيس المنظمة جياني إنفانتينو بزيادة عدد المنتخبات المشاركة من 24 في مونديال فرنسا إلى 32 فريقا في مونديال أستراليا ونيوزلندا.

ورغم أن البعض رأى أن فكرة زيادة المنتخبات المشاركة سوف تأتي على حساب التنافسية وجودة البطولة، إلا أن إنفانتينو أشار إلى نجاح تنظيم مونديال 2019، مؤكدًا أن الخطوة ستكون "حاسمة" من أجل "تعزيز مكانة وانتشار كرة القدم النسائية".

الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للسيدات

ولم يتوقف الأمر على زيارة عدد المنتخبات، بل أعلن رئيس الفيفا زيادة إجمالي قيمة الجوائز بنسبة 300٪ إلى 150 مليون دولار ما يعني ارتفاعا بمعدل ثلاثة أضعاف عن مونديال 2019 و10 أضعاف عن بطولة 2015، لكنها مازالت أقل بكثير من إجمالي جوائز مونديال قطر للرجال والتي بلغت 440 مليون دولار.

وتعد بطولة كأس العالم للسيدات والتي انطلقت أمس هي الأكبر في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات، وأيضا أول بطولة يُجرى تنظيمها بشكل مشترك بين دولتين هما استراليا ونيوزيلندا فيما ستقام المباريات في 10 ملاعب في تسع 9 مدن، ستة منها في أستراليا وأربعة في نيوزيلندا.

وحازت مدينة سيدني على نصيب الأسد بإجمالي ملعبين من الملاعب التي ستشهد المواجهات.

وسوف تحظى نيوزيلندا بشرف تنظيم المباراة الافتتاحية عندما يواجه منتخبها النرويج في استاد إيدن بارك في أوكلاند.

المنتخبات المرشحة لبطولة كأس العالم للسيدات

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الفرق المرشحة لحمل اللقب نظرًا لتصدرها تصنيفات الفيفا للمنتخبات النسائية فضلا عن الفوز بالبطولة مرتين آخرهما كانت نسخة فرنسا قبل أربع سنوات.

ورغم ذلك، يواجه الفريق تحديات لا سيما تقاعد أسطورة كرة القدم الأمريكية كارلي لويد فيما منعت الإصابة انضمام أبرز لاعبات المنتخب.

وتعد إنجلترا من بين الفرق المرشحة خاصة عقب الفوز بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات العام الماضي للمرة الأولى في تاريخها وثاني إنجاز كروي كبير للبلاد بعد فوز منتخب الرجال بمونديال 1966.

ورغم أن لاعبات منتخب انجلترا لن يلعبن أمام الجماهير الإنجليزية كما كانت الحال في البطولة السابقة، إلا أن الثقة تسود اللاعبات.

ورغم النتائج المخيبة للآمال خلال مباريات الاستعداد للبطولة، إلا أن منتخب ألمانيا النسائي من بين الفرق المرشحة خاصة وأنه كان وصيف بطولة أوروبا العام الماضي حيث خسر المباراة النهائية أمام انجلترا.

وتضم قائمة المنتخبات المرشحة لنيل اللقب الفريق الإسباني رغم الاضطرابات التي عصفت بالمنتخب العام الماضي عند مطالبة 15 لاعبة برحيل المدرب خورخي فيلدا حيث كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم في حينه أن اللاعبات أظهرن نية للرحيل عن الفريق بسبب التأثير في "حالتهن العاطفية" و"الصحية" مع بقاء فيلدا في منصب المدير الفني.

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