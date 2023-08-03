مدرب أورلاندو سيتي منتقدا ميسي: يحظى بمعاملة خاصة من التحكيم

وجه أوسكار باريخا، المدير الفني لفريق أورلاندو سيتي الأمريكي، انتقادات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، مؤكدا أنه يتلقى معاملة خاصة من التحكيم.

وتعرض أورلاندو سيتي للهزيمة من إنتر ميامي بثلاثية لهدف، وسجل ميسي هدفين لصالح الفريق الأمريكي، في كأس الدوريات، في مباراة شهدت حصول ميسي على بطاقة صفراء، بعد دفعة لـ سيزار أروجو وتجادل الثنائي أثناء خروجهما من الملعب في نهاية الشوط الأول، كما دفعه ميسي بدون كرة ولم يتلق أي عقوبة.

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وقال باريخا في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "هناك مرتان كان ينبغي أن يحصل فيهما ميسي على بطاقتين صفراوين، لا يهمني ما إذا كان ميسي، ولكن يجب الحكم عليه تمامًا مثل أي لاعب آخر، يجب أن تكون الأمور عادلة وما حدث على أرض الملعب لم يكن كذلك".

وأشار: "لقد حسّن إنتر ميامي من جودته، لقد كانت مباراة تنافسية، لكننا نشعر أن هناك ظروفًا غير عادلة للغاية للعبة ما كان ينبغي أن تحدث".

وشدد: "الرسالة ليست واضحة، اللعبة لا تستحق ركلة جزاء من هذا القبيل (إشارة لركلة جزاء إنتر ميامي التي سجلها جوزيف مارتينيز)، تلك التدخلات لها تأثير، نحن محبطون للغاية، الناس يريدون مشاهدة كرة القدم والحكم يجب أن يكون عادلًا، لم يحدث هذا اليوم".

وحقق إنتر ميامي الفوز على أورلاندو سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت في دور الـ 32 من كأس الدوريات التي تقام على مستوى القارة، وكان قد حقق رفاق ميسي الفوز في مباراتهم الماضية أمام أتالانتا برباعية نظيفة.

أهداف مباراة إنتر ميامي وأورلاندو سيتي

تقدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالهدف الأول لإنتر ميامي في الدقيقة 7، وعادل الكفة أراخو في الدقيقة 17 وتحصل البرغوث ميسي على بطاقة صفراء في الدقيقة 21، قبل أن يضيف مارتينز الهدف الثاني لإنتر ميامي في الدقيقة 51 من علامة الجزاء، وفي الدقيقة 72 أضاف الأرجنتيني ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحقق انتر ميامي الفوز الثالث له علي التوالي.

وأعلن جيراردو مارتينو تشكيل إنتر ميامي استعدادًا لمواجهة أورلاندو سيتي.

وجاء تشكيل انتر ميامي على النحو التالي:

تشكيل إنتر ميامي

حراسة المرمي: كالندو.

خط الدفاع: ديدلين، كريفستوف، ميلر، ألين.

خط الوسط: أرويو، بوسكيتس، كرماشي.

خط الهجوم: ميسي، مارتينيز، تايلور.

إنتر ميامي ضد أتلانتا يونايتد

وسجل ميسي ثنائية بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، في ظهوره الثاني مع الفريق بعد انضمامه قادما من باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي هدفين وصنع آخر لزميله روبرت تايلور، ليقود إنتر ميامي للفوز 4-0 على أتلانتا في بطولة كأس الدوريات.