تعيين عماد ربيع رئيسا للمحتوى الدرامي للمتحدة للخدمات الإعلامية

عُين الدكتور عماد يسري رئيسا للمحتوى الدرامي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك عقب أن شغل منصب المدير التنفيذي لشبكة قنوات CBC وقنوات صدى البلد وdmc..

ويأتي قرار تعيينه عقب أيام قليلة من إطلاق مشروع اتحاد منتجي مصر.. وترجع فكرة إنشاء إتحاد منتجي مصر في إطار التنسيق المستمر بين شركات الإنتاج الفني المصرية، وحرصا على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية واستمرار تطويرها والارتقاء بها بما يليق بمكانة الفن المصري ودوره المؤثر في كافة أرجاء الوطن العربى، تم عقد الاجتماع التأسيسي لإطلاق اتحاد منتجي مصر والذي ضم في اجتماعه الأول مجموعة من أكبر شركات الإنتاج في مصر والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبحضور كل من:

‏‎١- الباتروس

‏‎٢- سلميديا

‏‎٣-k media

‏‎٤-watch it

‏‎٥- فنون مصر

٦-العدل جروب

‏‎٧-Aroma.

٨-سكوير ميديا.

‏ ٩-Media hub.

‏١٠-TVision

١١-سينرجي.

‏‎١٢-السبكي للإنتاج الفني.

‏١٣-- فانتدج برودكشن.

١٤--المتحدة للإنتاج السينمائي.

‏١٥--Art makers.

‏١٦-sky limit

‏17- BlueBee Productions

‏18-+DS

‏‎حيث اتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية، لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته وهيكل الأجور بالإضافة إلى تطوير المحتوى والامكانيات الفنية بالشكل الذي يضمن نمو وتطور سوق الإنتاج الدرامي والحفاظ على تلك الصناعة الهامة، كما أكد الحضور على ترحيبهم بانضمام شركات الإنتاج الأخرى إلى الاتحاد.

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