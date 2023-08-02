تموين الشرقية: ضبط 6 أطنان مواد بلاستيكية مخالفة ببلبيس

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها لضبط حركة البيع والشراء بالأسواق لحماية حقوق المواطن..

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ضبط 6 أطنان مواد تصنيع بلاستيك ومحلات تجارية مخالفة

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت حملة إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من تحرير محاضر للمخالفين وذلك بالمحضر رقم (١٢٢١٩) جنح قسم شرطة بلبيس ضد مسئول مصنع لتصنيع خامات البلاستيك بالمنطقة الصناعية - بأنشاص الرمل، وتم التحفظ على ٦ أطنان من المواد البلاستيكية ومستلزمات لإنتاج الخرز البلاستيك وكميات من الخرز البلاستيك كمنتج نهائي مجهولة المصدر وبدون فواتير تؤكد مصدرها وإدارة بدون ترخيص من الجهات المختصة ثم تحرر محضر رقم (١١٤٠٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية السعادات لعدم وجود شهادة صحية سارية والمحضر رقم (١١٠١٧) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقالة بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع والمحضر رقم (١١٠١٨) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع كما تم تحرير محضر رقم (١١٠١٩) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية أنشاص الرمل لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

الدكتور ممدوح غراب

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

إدارة تموين كفر صقر

وقامت إدارة تموين كفر صقر برئاسة عبد الرؤوف سويلم مدير الإدارة ومفتشي الإدارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت بتحرير المحضر برقم ١٠٠١٣ جنح كفر صقر ضد أحد التجار وتم التحفظ على ١٠٠ شيكارة سكر أبيض وزن الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بإجمالي كمية قدرها ٥ أطنان سكر مجهول المصدر بالإضافة إلى ٢ محضر برقم ١٠٠١٤ و١٠٠١٥ جنح كفر صقر ضد أصحاب أنشطة تجارية لقيامهم ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.

إدارة التموين بههيا

ونفذت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة حملات تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة، وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق بحر مويس بمدينة ههيا من ضبط سيارة محملة بـ ( 600 ) باكتة أرز أبيض تمويني، بداخل كل باكتة عدد ( 20 ) كيسا، زنة الكيس الواحد واحد كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها ( 12 ) طنا مجمعة ومهربة لبيعها في السوق السوداء، و( 482 ) باكتة سكر تمويني معاد تعبئته، بداخل كل باكتة( 20 ) كيسا، زنة الكيس الواحد واحد كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها 9 أطنان و640 كيلو جرام مجمعة ومهربة لبيعها في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 10613 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات بشونة طوخ القراموص علي ذمة المحضر.