الإثنين 07 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد رمضان وسميرة عبد العزيز، القصة الكاملة من الخلاف إلى الصلح

محمد رمضان وسميرة
محمد رمضان وسميرة عبد العزيز، فيتو

محمد رمضان، تصدر اسم الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشر البحث على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد إنهاء خلافه مع الفنانة سميرة عبد العزيز بعد إشادتها بموهبته.

صلح الفنان محمد رمضان مع سميرة عبد العزيز 

وأعلن الفنان محمد رمضان إنهاء خلافه مع الفنانة سميرة عبد العزيز وذلك على حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك” بعد الإشادة بموهبته.

سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، فيتو 

وقال “رمضان”:" شهادة أعتز بها وربنا مايجيب خلاف أبدًا ..حضرتك فنانة قديرة وزوجة رجل عظيم ( عليه رحمة الله )  محفوظ عبد الرحمن وانا واحد من قرائه".  

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تفاصيل الخلاف بين سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان 

وفي العام الماضي  نشب خلاف كبير بين محمد رمضان والفنانة سميرة عبد العزيز  بعدما رفضت الأخيرة تجسيد دور أمه في أحد الأعمال الفنية.

و تراجعت الفنانة سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها عن محمد رمضان وأعلنت موافقتها على تجسيد أمه في عمل فني.

وسخر “رمضان” عن تراجع سميرة عبد العزيز عن تصريحاتها بشأن رفضها عمل دور أمه في عمل فني وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوكً.

وقال محمد رمضان وقتها: "يااااه أخيرًا يا أستاذة.. أنا قلبي هيقف من الفرحة، بس للأسف فيلمي القادم طالع فيه يتيم الأم". 

محمد رمضان وسميرة عبد العزيز، فيتو 

وكانت سميرة عبد العزيز ظهرت في لقاء تليفزيوني في وقت سابق وأكدت أن محمد رمضان أساء لها قائلة:"عندما رفضت تجسيد دور أم لبلطجي لم أقصد الإساءة إلى محمد رمضان ولكن رفضي كان للدور نفسه”.

وتابعت: "محمد رمضان غلط فيا لأنه فكرني أقصده ووجه ليا اتهام وحش أوي، بس أنا لجأت للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقلت له شوف محمد رمضان باعت لي شتيمة على الموبايل، وبعدين أنكر أنه هو اللي كاتب كده، وقال ده واحد من معجبيني".

أدوار سميرة عبد العزيز

وأوضحت: "أنا رفضت دور أم بلطجي لإن الناس بتلقبني بأم العظماء لإني جسدت أم الإمام الترمذي وأم أبو حنيفة وأم كوكب الشرق وأم عبد الوهاب، أنا مربيش بلطجي وميطلعش ابني بلطجي بس مقصدش محمد رمضان ومليش علاقة شخصية به".

اعتذار محمد رمضان

وتابعت:"محمد رمضان لما اعتذر لأشرف زكي وأنه مكتبش الشتيمة اللى اتبعتت ليا قلت خلاص هو حر في اختياراته وأنا حرة في اختياراتي، واشتغل معاه لو بيعمل دور صح، ومع الأسف مشوفتش مسلسل جعفر العمدة".

وأكدت: "صرحت أني معنديش مشكلة أشتغل مع محمد رمضان لو بيعمل دور مناسب وبعدين هو رد وقال بعد ايه يا سلام للأسف المسلسل الجاي أمي ميتة، هو شاب صغير وأنا أم فمع السلامة، أنا مش زعلانة بس مبحبش الأدوار اللى بيعملها".

ووجهت سميرة عبد العزيز، رسالة لمحمد رمضان، قائلة: "أنا حاليا مسامحاك وأنا مش ضدك أنا كنت ضد العمل نفسه، وربنا يبارك لك".

سميرة عبد العزيز تتحدث عن خلافها مع محمد رمضان 

وقالت سميرة عبد العزيز في وقت سابق "لو رديت هتتساوى الرؤوس"، ورفضت التعليق على أزمتها مع محمد رمضان، مؤكدة أنها تتمنى تجسد شخصية دور “أم شهيد”، مشيرة إلى أنها تحب تقديم الأدوار المفيدة للمجتمع.

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