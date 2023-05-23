الأربعاء 24 مايو 2023
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ثقافة وفنون

تورتة ذهب ودولارات، هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

احتفل الفنان محمد رمضان مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعيد ميلاده الـ35، حيث نشر مقطع فيديو من إحيائه حفلًا في أمريكا مؤخرا. 

ونشر محمد رمضان الفيديو وعلق عليه قائلا: “الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي، النهاردة عيد ميلادي، بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت”،  قائلًا: "أحلى عيد ميلاد وسط عيلتي".

كما نشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، فيديو يظهر العاملين بالفندق يحتفلون به ويحملون تورتة مليئة بالذهب والدولارات.

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فيلم ع الزيرو 
ويواصل محمد رمضان تصوير فيلم "ع الزيرو" والمقرر عرضه في عيد الأضحى لعام 2023، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم، نيللي كريم، جومانا مراد، والطفل منذر مهران، وعددا آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي.
 

جعفر العمدة

وشارك الفنان محمد رمضان  مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل “جعفر العمدة”. 

 

المسلسل من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه.

 

وشارك محمد رمضان في بطولة المسلسل مجموعة الفنانات أبرزهن زينة ومي كساب ومنة فضالي وإيمان العاصي اللاتي قمن بأدوار زوجات جعفر، وهالة صدقي التي قامت بدور والدته صافيه.

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