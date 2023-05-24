الخميس 25 مايو 2023
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ثقافة وفنون

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني ومسامحاه ربنا يباركله (فيديو)

سميرة عبد العزيز
سميرة عبد العزيز ومحمد رمضان، فيتو

تحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز عن أزمتها الشهيرة مع  محمد رمضان، مؤكدة أنها لم تسئ إليه بتصريحها حول رفض أداء دور أم بلطجي. 

وقالت خلال لقائها ببرنامج "الستات" الذي تقدمه مفيدة شيحة وسهير جودة بقناة "النهار": “عندما رفضت تجسيد دور أم لبلطجي لم أقصد الإساءة إلى محمد رمضان ولكن رفضي كان للدور نفسه”.

وتابعت: "محمد رمضان غلط فيا لأنه فكرني أقصده ووجه ليا اتهام وحش أوي، بس أنا لجأت للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين وقلت له شوف محمد رمضان باعت لي شتيمة على الموبايل، وبعدين أنكر أنه هو اللي كاتب كده، وقال ده واحد من معجبيني".

 

أدوار سميرة عبد العزيز

وأوضحت: "أنا رفضت دور أم بلطجي لإن الناس بتلقبني بأم العظماء لإني جسدت أم الإمام الترمذي وأم أبو حنيفة وأم كوكب الشرق وأم عبد الوهاب، أنا مربيش بلطجي وميطلعش ابني بلطجي بس مقصدش محمد رمضان ومليش علاقة شخصية به".
 

اعتذار محمد رمضان

وتابعت:"محمد رمضان لما اعتذر لأشرف زكي وأنه مكتبش الشتيمة اللى اتبعتت ليا قلت خلاص هو حر في اختياراته وأنا حرة في اختياراتي، واشتغل معاه لو بيعمل دور صح، ومع الأسف مشوفتش مسلسل جعفر العمدة".

 

إساءة محمد رمضان لسميرة عبد العزيز

وأكدت: "صرحت أني معنديش مشكلة أشتغل مع محمد رمضان لو بيعمل دور مناسب وبعدين هو رد وقال بعد ايه يا سلام للأسف المسلسل الجاي أمي ميتة، هو شاب صغير وأنا أم فمع السلامة، أنا مش زعلانة بس مبحبش الأدوار اللى بيعملها".
 

سميرة عبد العزيز تكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد زكي (فيديو)

تورتة ذهب ودولارات، هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاده (فيديو)

رسالة سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان

ووجهت سميرة عبد العزيز، رسالة لمحمد رمضان، قائلة: "أنا حاليا مسامحاك وأنا مش ضدك أنا كنت ضد العمل نفسه، وربنا يبارك لك".

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مسلسل وسط البلد

وأضافت: "حاليا مسلسل وسط البلد توقف والناس في  كل مكان تقابلني في تسألني عنه هو فين المسلسل بنشوف مشاكل الولاد وازاي الأم تحل".

واحتفل أمس الفنان محمد رمضان مع متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعيد ميلاده الـ35، حيث نشر مقطع فيديو من إحيائه حفلًا في أمريكا مؤخرا.

ونشر محمد رمضان الفيديو وعلق عليه قائلا: “الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما سيأتي، النهاردة عيد ميلادي، بس في أمريكا احتفلوا قبلنا كالعادة فرق التوقيت”،  قائلًا: "أحلى عيد ميلاد وسط عيلتي".

كما نشر في وقت سابق أمس الثلاثاء عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "إنستجرام"، فيديو يظهر العاملين بالفندق يحتفلون به ويحملون تورتة مليئة بالذهب والدولارات.

الفن يجب أن يكون لخدمة الشعب المصري والبلد، وأي مسلسل يتعرض لمشكلات الأسرة يكون هناك إقبال على مشاهدته".

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