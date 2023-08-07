محافظ القليوبية يقود حملة مسائية مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بطوخ وبنها

شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تشوه المظهر الحضاري للشوارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكل من يتعدى على الطريق العام، خاصة في الشوارع الحيوية والميادين وأسفل الكباري.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ القليوبية مساء أمس، بمدينة بنها بمنطقة كباري الرياح التوفيقي ووابور الثلج وميدان كاميليا وعزبة السوق والحرس الوطني لتطهير شوارع مدينة بنها من الإشغالات والباعة الجائلين وظاهرة الافتراش بالشارع العام.

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إزالة إشغالات الباعة الجائلين

وتمكنت الحملة من إزالة إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تتسبب في غلق الشارع أمام المارة والسيارات، كما تم إزالة العديد من عربات الكارو وتحرير محاضر لأصحابها، وإزالة الأكشاك المخالفة المقامة بدون ترخيص، كما تم مراجعة رخص المحلات، والتأكد من صلاحية منتجاتها، وخلال الحملة تم تحرير 25 محضر إشغال طريق.

وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم، ومن بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الأكشاك المخالفة والمقامة بدون ترخيص والمتعدي أصحابها على حرم الطريق، وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة، والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة وأصحاب المحال، بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على جميع المخالفين.

ترشيد استهلاك الكهرباء

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث تفقد الطريق الزراعي بنطاق مدينتي بنها وطوخ وعددًا من الشوارع والميادين، خلال جولة ليلية مكبرة استمرت حتى الساعات الأولى من الصباح للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية، والكافيهات، بتخفيض الإنارة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلًا عن التأكد من الالتزام بالمواعيد المقررة للغلق كما تم المرور علي معارض السيارات الموجودة علي الطريق الزراعي وازالة عدد من كشافات الانارة المستخدمة بدون داعي وتستهلك تيار كهربائي كبير والتنبيه علي أصحاب تلك المعارض بإستخدام إنارة محدودة.

كما وجه المحافظ بإطفاء اللوحات الإعلانية على كافة المحاور والطرق الرئيسية والفرعية وكذا لوحات المحلات التجارية المبهرة مع الالتزام الكامل بمواعيد غلق المحال العامة، ورصد حالات المخالفة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تخفيض الإنارة ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية مشددًا على متابعه المحلات والمطاعم والكافيهات، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والصالات المغطاة، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح وغيرها، وتخفيض الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك.

ورافق المحافظ في الجولة كل من: محمد مرعي رئيس مدينة بنها وأحمد وزيري رئيس مدينة طوخ.