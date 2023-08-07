الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: تدريب مهني على صناعة "المالتي ميديا" لشباب الإسكندرية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

 أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية  بدء المرحلة الثانية من التدريب المهني المجاني في مجالات صناعة المالتي ميديا، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة من سن 16 إلى 34 سنة وذلك بالتعاون مع مركز أركان للإبداع، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين وتوفير برامج تدريبية مستحدثة على المهن المطلوبة لسوق العمل ووظائف المستقبل، للحد من معدلات البطالة.

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 وأوضحت وزارة العمل في بيان لها أنها تلقت تقريرًا من المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أفاد فيه أنه بدأت فعاليات المرحلة الثانية من التدريب المهني على مجالات صناعة المالتي ميديا تشمل التدريب على وظائف الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد، والتصوير الفوتوغرافي، والفوتوشوب، وتصوير الفيديو، والمونتاج، مشيرًا إلى أن التدريب يتم على مدار ساعتين يوميًا ولمدة أسبوعين لكل مهنة، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية، والإلمام بالتعامل مع الحاسب الآلي والانترنت.

 وأضاف مدير المديرية أن التدريب يتم بمركز أركان للإبداع كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية، وعلى الراغبين في الحصول على تلك الفرص المجانية التسجيل على الرابط الإلكتروني من هـنــــا

وسيتم التواصل مع المتقدمين وتحديد موعد المقابلة الشخصية والتدريب، منوهًا إلى أن المديرية تتيح برامج تدريبية مجانية مختلفة للشباب بمراكز التدريب المهني والوحدة المتنقلة على العديد من المهن يمكن التقديم عليها بمقر مراكز التدريب أو إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية.

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