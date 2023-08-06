بدء تطبيق قرار العمل أونلاين بدواوين المصالح الحكومية في بني سويف

بدأت محافظة بني سويف تنفيذ قرارات الحكومة بشأن ترشيد إستهلاك الكهرباء بدواوين الجهات والمصالح الحكومية، حيث تم غلق عددا من الإدارات التي تقرر أن يعمل موظفوها "أونلاين" من المنزل، وتجميع العاملين بتلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيدًا للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد.

وشّدد د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألا تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمباني عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة.

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واكدت المحافظة، في بيان لها، ان المحافظ، تابع، اليوم، بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بعمل الموظفين من المنزل أونلاين يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه، اعتبارًا من اليوم 6 أغسطس 2023م.

وتفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، إدارات ومكاتب ديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل بالإدارات المسُتثناة من القرار، حيث تم تجميع العاملين في عدد من تلك الإدارات داخل إدارة واحدة ترشيدًا للاستهلاك، والتي تستلزم طبيعة العمل بها التواجد، بجانب التأكد من غلق عدد من الإدارات والمكاتب المدرجة في القرار.

كما تابع الوضع بدواوين عموم الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، ومجالس القرى،للاطمئنان على تفعيل القرار، من خلال السماح بتواجد العاملين بالإدارات التي تتعامل مع الخدمات الجماهيرية، وغلق خلافها من الإدارات التي تقرر أن يعمل موظفوها "أونلاين" من المنزل في هذا اليوم.

وأشار إلى السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بالمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، وضبط أجهزة التكييف بحيث ألا تقل عن 25 درجة، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية للمباني عقب انتهاء المواعيد، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بالشكل الأمثل وبحسب النسبة المقررة، مع مراعاة عدم التأثير على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وفصل الإنارة عن لوحات الإعلانات المضيئة وتخفيض إنارة لوحات واجهات المحلات، وإصلاح وصيانة المولدات، وتوفير ديزل أو مولد بالمنشآت الحيوية لاستخدامه حال انقطاع الخدمة.