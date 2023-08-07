الإثنين 07 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو

أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين،عن إلغاء تراخيص شركتين إلحاق عمالة بالخارج،و إيقاف نشاط شركتين، لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.

وتأتي هذه القرارات في  إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة الحرص على حقوق العمالة المصرية الراغبة في السفر للعمل بالخارج،وعلى تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية،وتوجيهاته المستمرة بالقيام بالتفتيش على أوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة بالمحافظات، للتأكد من مراعاتها لأحكام القانون..

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وبحسب بيان صحفي اليوم الإثنين، أوضحت الوزارة صدور  قرارات وزارية بإلغاء تراخيص شركتين هي "الطيور المهاجرة" ترخيص رقم ( 658 )، و"تواصل" ترخيص رقم ( 820 )  ، وإيقاف نشاط الشركتين المصريتين: "العربى" ترخيص رقم ( 92 )، و"ستاف أرابيا" ترخيص رقم ( 997 )، وذلك لحين توفيق أوضاعها وفق شروط منح الترخيص التي حددتها الوزارة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وجاء في البيان أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من الشروط، أو تقاضي أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه-نص القانون على أن تحصل الشركة على نسبة 2% فقط من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل،أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

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