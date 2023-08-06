الأحد 06 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع بدء سريان قرار العمل أون لاين في المصالح الحكومية

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،فيتو

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالعمل "أون لاين" يوم الأحد من كل أسبوع علي مدار شهر أغسطس 2023 فى كافة المصالح الحكومية والمبانى الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين وذلك ضمن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء بدواوين عموم المصالح والجهات الحكومية، والذي بدأ سريانه " اعتبارًا من اليوم 6 أغسطس 2023.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومديري المديريات، بالبدء في متابعة تنفيذ كافة الأعمال المكلفة للموظفين أون لاين وإعداد تقارير مفصلة بما تم من تكليفات ومدى تنفيذها والإشراف على سير العمل، لضمان سهولة التواصل والتفاعل مع الرئيس المباشر وزملاء العمل.

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وشدد اللواء محمد الشريف على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المقار الحكومية، والالتزام التام بالكتب الدورية السابق إصدارها في هذا الشأن.

وناشد جميع المواطنين بضرورة مساندة جهود الدولة فى ترشيد استخدام الكهرباء سواء في المنازل أو أماكن العمل.

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