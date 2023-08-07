الإثنين 07 أغسطس 2023
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اقتصاد

عودة العمل مجددًا بالتيك توك بعد العطل الفني

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

عاد برنامج الفيديوهات الشهير “تيك توك” إلى العمل منذ قليل بعد تعرضه لعطل فني في مصر،  استمر ساعتين؛ مما أدى إلى تعرض بعض أصحاب صناع المحتوى لخسائر مالية كبيرة.

وقد شكا بعض المستخدمين في مصر من تعطل موقع تيك توك، وأن التطبيق لا يستجيب للعمل.

فيما تلقى موقع "داون ديتكتر"، عشرات البلاغات من مستخدمي موقع الفيديوهات عن وجود أعطال في تيك توك مصر خلال الساعتين الأخيرتين.

وقف فيديوهات البث المباشر 

وقد تعرضت منصة التيك توك إلى عطل دون معرفة الأسباب؛ ما تسبب في وقف فيديوهات البث المباشر لأصحاب المحتويات المختلفة مما جعلهم  يسألون عن أسباب العطل الذي أدى إلى تعرضهم لخسارة مالية كبيرة.

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من جانب آخر، كشفت منصة تيك توك أن عدد المشاهدات لمحتوى الألعاب الإلكترونية وصل إلى 3 تريليونات مشاهدة في عام 2022 وذلك بعد أن شهد عالم الألعاب طفرة غير مسبوقة في السنوات القليلة الماضية، حيث تطورت طرق مشاركة وابتكار وتواصل مستخدمي المنصات الرقمية مع بعضهم البعض من خلال الألعاب.

 

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