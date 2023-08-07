السيول والأمطار الغزيرة تجتاح عدة مناطق في السودان

اجتاحت السيول والأمطار الغزيرة قرية مروى السودانية، اليوم الاثنين، مما تسبب في تضرر أكثر من ٤٥٠ منزلا في مناطق متفرقة.



السيول والأمطار الغزيرة تضرب قرى السودان

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية فى هذه المناطق خاصة مع صعوبة تقديم المساعدات جراء استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع.



وفي وقت سابق أعلن المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف العالمية، تيد شيبان، في بيان صادر عنه أن وضع الأطفال في السودان اليوم كارثي، ومعدل قتل وإصابة الأطفال في الحرب الجارية الآن، هو مقتل أو إصابة طفل كل ساعة منذ بداية الحرب.





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أطفال السودان يواجهون وضعا كارثيا

وأضاف المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة: أن الأطفال السودانيين يواجهون باستمرار وطأة العنف المتكرر والاضطراب والنزوح.





وأكد عيد شيبان ، أن الوضع الذي يواجهه الأطفال في السودان اليوم غير مسبوق. وأكد أنه قبل اندلاع الحرب، كان السودان يعاني بالفعل من أزمة إنسانية. لكن أكثر من 110 أيام من القتال الوحشي حول الأزمة إلى كارثة، تهدد حياة ومستقبل جيل من الأطفال والشباب - الذين يشكلون أكثر من 70 في المائة من السكان.





وأشار شيبان إلى أن هناك ما يقرب من 14 مليون طفل في حاجة ماسة إلى الدعم الإنساني. حيث يواجه طفل من بين كل طفلين في السودان تحديات لا يمكن تصورها على سلامته.



ونشر الموقع الرسمي لمنظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بيانا جاء فيه" أنه تم طرد 1.7 مليون طفل من منازلهم وهم الآن يتنقلون داخل السودان أو يعبرون حدوده، وهم عرضة للجوع والمرض والعنف وانفصالهم عن عائلاتهم".

