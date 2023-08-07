توفير خدمة تركيب القسطرة المستديمة بمستشفى تمي الأمديد المركزي بالدقهلية

تشهد صحة الدقهلية، نقلة نوعية بتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفى تمي الأمديد المركزي.

الفريق الطبي، فيتو

حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن نجاح فريق طبي بمستشفى تمي الأمديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضى الغسيل الكلوي الأولى تحت الترقوة والثانية فخذية.

الفريق الطبي، فيتو

وأضاف مكين أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى لافتًا إلى أن توفير هذه الخدمة المتخصصة يعد نقلة نوعية في التسهيل على مرضى الغسيل الكلوي لاسيما وأن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة.

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الفريق الطبي، فيتو

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة وفى مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري امراض الكلي ومدير المستشفي والدكتورة ايمان محمد رضا رئيس قسم الكلي فضلًا عن الدكتور إيمان رمضان بدوي أخصائي أمراض الكلى ومس إيمان ابراهيم ومس نهال سامي الحسيني من التمريض

كما أثنى على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلى لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة والتي لم تكن متوفرة من قبل وذلك تسهيلا على المرضى.