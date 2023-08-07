الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توفير خدمة تركيب القسطرة المستديمة بمستشفى تمي الأمديد المركزي بالدقهلية

الفريق الطبي بالدقهلية،
الفريق الطبي بالدقهلية، فيتو

تشهد صحة الدقهلية، نقلة نوعية بتوفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفى تمي الأمديد المركزي. 

الفريق الطبي، فيتو

حيث أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة عن نجاح  فريق طبي بمستشفى تمي الأمديد المركزي في تركيب قسطرتين مستديمتين لمرضى الغسيل الكلوي الأولى تحت الترقوة والثانية فخذية.

الفريق الطبي، فيتو

وأضاف مكين أن الخدمة تقدم للمرة الأولى بالمستشفى لافتًا إلى أن توفير هذه الخدمة المتخصصة يعد نقلة نوعية في التسهيل على مرضى الغسيل الكلوي لاسيما وأن جميع مستلزمات العملية مقدمة من خلال وزارة الصحة. 

Advertisements

الفريق الطبي، فيتو

وأعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره للفريق الطبي المميز المدرب لتقديم هذه الخدمة وفى مقدمتهم الدكتور محمد الدياسطي استشاري امراض الكلي ومدير المستشفي والدكتورة ايمان محمد رضا رئيس قسم الكلي فضلًا عن الدكتور إيمان رمضان بدوي أخصائي أمراض الكلى ومس إيمان ابراهيم ومس نهال سامي الحسيني من التمريض

كما أثنى على جهود الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتور سيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتور احمد البيلي مدير إدارة الكلى لسعيهما الدائم في التوسع في تقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتخصصة والتي لم تكن متوفرة من قبل وذلك تسهيلا على المرضى.

وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى القناطر استعدادا لافتتاحه

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد مؤتمر المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور شريف مكين الطب العلاجى صحة الدقهلية مدير عام الطب العلاجى مستشفى القناطر مستشفي تمي الأمديد

مواد متعلقة

الصحة: 79 ألف خدمة طبية نفسية ضمن حملة 100 يوم صحة

الصحة: الرئيس السيسي وجه بتكثيف حملة 100 يوم صحة في القرى الأكثر احتياجا

100 يوم صحة تحقق زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية بنسبة 79%

إدارة العلاج الطبيعي بصحة الدقهلية تعقد 6 اجتماعات لرفع كفاءة الأقسام

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة، مقترح برلماني بغلق باب القبول في 6 كليات

الاتفاق السعودي يزاحم اتحاد جدة بعرض ضخم لضم محمد صلاح

نقابة القراء تعلق على واقعة إلقاء نقطة على قارئ شهير

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببداية تعاملات اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023

من المستفيد من حريق وزارة الأوقاف؟.. سؤال برلماني للحكومة واتهام بوجود شبهات مصالح.. ومطالب بمحاسبة مختار جمعة جنائيا وسياسيا

5 صور ترصد استقبال الرئيس السيسي لسلطان طائفة البهرة

آليات جديدة لتنظيم وجود اللاجئين بمصر، تعرف على التفاصيل

Advertisements

منوعات

المزيد

الشركة صاحبة الغواصة المنكوبة تيتان تعلن إرسال 1000 شخص إلى الزهرة، والنشطاء: رحلة للجحيم

مؤسس تيتان الغارقة يخطط لإرسال 1000 شخص في رحلة لقلب الجحيم

مارك زوكربيرج يحدد موعد القتال مع إيلون ماسك

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، انخفاض أسعار المعدن الأصفر اليوم الإثنين 7-8-2023

أسعار الذهب اليوم الاثنين بالأسواق 7-8-2023، مؤشر الذهب بالبورصة المصرية مباشر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه اليوم الإثنين 7-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الفئات الأكثر عرضة لآلام الظهر وهذه أهم الأسباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القراءات العشر وأصحابها وأماكن انتشارها في الأقطار الإسلامية

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بتفريج الهموم والتخلص من الأزمات

ما حكم كتابة الآيات القرآنية بالذهب على جدار قبلة المسجد النبوي الشريف؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية