نائب محافظ الوادي الجديد تشهد مؤتمر المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة (صور)

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد، أمس الأحد، المؤتمر الذي أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة حول (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية)، بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمبادرة دعم صحة المرأة برئاسة الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام رئيس اللجنة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للمبادرة، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومديري المستشفيات، والرائدات الريفيات، والعاملين بالقطاع الطبي، وممثلي المجلس القومي للمرأة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية (١٠٠ يوم صحة)، وبرعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

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فحص 30 مليون سيدة على مستوى الجمهورية

تناول اللقاء أهمية هذه المبادرة لتوعية السيدات بضرورة الفحص المبكر لسرطان الثدي للاطمئنان على صحتهن، ومن جانبه أكّد "الغزالي" أن هناك ما يقرب من ٣٠ مليون سيدة على مستوى الجمهورية تم فحصها ومتابعتها ضمن هذه المبادرة، كما قدّم التحية لجميع أفراد الطواقم الطبية والرائدات الريفيات على الجهد المبذول من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

فيما توجّهت "مجدي" بالشكر لأعضاء اللجنة للحرص على زيارة المحافظة دعمًا للمبادرة، مُعربةً عن خالص تقديرها للقيادة السياسية ولوزارة الصحة على الدعم المتواصل لتقديم خدمة طبية لائقة لكل مواطن، كما أشادت بالجهود المبذولة من اللجنة على أرض الواقع، لافتةً إلى الطفرة الحقيقية التي حدثت في القطاع الطبي بالمحافظة على مدار السنوات الأخيرة، والتي ضمنت مستوى أفضل من الخدمة الطبية المقدمة لأبناء المحافظة.

وفي ختام كلمتها دعت مجدي كل سيدة للاستفادة من المبادرات الطبية التي تقدمها الدولة المصرية، لافتةً أنها تثق دومًا في وعي المرأة الواحاتية.