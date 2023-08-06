تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 673 شاحنة و146 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 334 شاحنة و114 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 339 شاحنة و32 سيارة.
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن، 305 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي ايلة، سينا وبريدج.
كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة باشا 9 قادمة من اليمن.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها.
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