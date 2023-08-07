12 عاما على رحيل مطرب الأحزان حسن الأسمر، ملك الأغنية الشعبية.. جمعية المؤلفين والملحنين قبلت عضويته بعد وفاته

حسن الأسمر لُقب بفنان الأحزان ولسان المجروحين؛ نظرا لغلبة الحزن على كلمات أغانيه، هو فارس الأغنية الشعبية وأشهر نجومها، أثرى عالم الغناء الشعبي بأروع المواويل والأغنيات التى تميزت بالشجن والحزن، والتي لا يزال يرددها الكثيرون حتى اليوم.

ولد الفنان حسن الأسمر عام 1959، ورحل في مثل هذا اليوم 7 أغسطس عام 2011، من أشهر أغانيه "كتاب حياتى يا عين"، و"يا دنيا هاتى" و"الواد الجن"، توهان، سمارة، على فين يا هوا، ادلع يا حلو، الله يسامحك، حرامي القلوب، رمشه، طعم الأيام، كان نفسي، متشكرين، على فين ياهوى، أعملك إيه حيرتني، علمناه الحب، موال ولا يوم، حيارى، عمري، سألوني، سألوا العذاب، موال سوق الصحاب، تاجر الصبر، ياعيني كفاية بكى، مظلوم، آه ياسهر الليالى، دنيا إيه، قول يارب، دموع، حلويات وغيرها.

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البداية فى شارع محمد على

حلم حسن الأسمر أن يكون ممثلًا، وأن يصبح نجما في عالم التمثيل، وبدأ بالتمثيل في أحد قصور الثقافة في أدوار صغيرة، وفى أحد الأيام، استمع أحد الأشخاص إلى صوته وهو يغني، فشجعه على الغناء، وبالفعل اتجه حسن الأسمر نحو الغناء، وبدأ عمله من شارع محمد على، واشتهر بتقديم المواويل في الأفراح والموالد، وبعدها توالت نجاحاته في عالم الغناء.



فارس الاغنية الشعبية

كان أول ألبوم أصدره فارس الأغنية الشعبية عام 1984، وتعمد حسن الأسمر أن يظهر على غلاف هذا الألبوم بدون أن تظهر الوحمة الشهيرة على صورته على الغلاف، وحاول إخفاءها، ولكنه فيما بعد ومع توالى نجاحاته الفنية على مستوى الغناء والتمثيل، لم يحاول إخفاءها بل أصبحت علامة مميزة تميز حسن الأسمر دون غيره من النجوم، بل وكانت تميمة حظ له.

أفراح حي العباسية

في أواخر السبعينات، وتحديدا في عام 1977، كانت أغنية “زحمة يا دنيا زحمة” أشهر أغنية شعبية في سوق الكاسيت، وحققت شهرة كبيرة وكان حسن الأسمر يحبها ويستمع إليها ويغنيها في أفراح حي العباسية كما ذكر في لقاء إذاعي له.

وفى ذلك الوقت كان حسن الأسمر يبحث عن فرصة لدخول عالم الغناء من أوسع الأبواب ليصبح مطربا مشهورا.

حسن الاسمر بالوحمة الشهيرة فى وجهه، فيتو

ونشرت شركة متواضعة تدعى "صوت الجيزة" إعلانا صغيرا في الصحف تبحث فيه عن أصوات شابة لإنتاج ألبومات جديدة لهم، وذهب إلى تلك الشركة في مقرها، كما روى، وعرض الأسمر موهبته على صاحب الشركة وأعجب بصوته واقتنع به وأنتج له ألبومه الأول "عيون ست البنات".

وبعد إطلاق الألبوم الأول، نجح نجاحا لم يكن يتوقعه أحد، وانطلق في مسيرته الفنية بأغانٍ مميزة غلب عليها طابع الحزن بدرجة أكبر.

امبراطورية غنائية شعبية

وكشف حسن الأسمر في تصريح له أنه بعد نجاح أول ألبوماته كان أول مطرب شعبي يشتري سيارة، موضحًا أن السيارة كانت وقتها مقياسًا لنجاح المطرب؛ لارتباطها بكثرة السهرات والأفراح التي يُطلب بها المطرب الشعبي.

المطرب الشعبى حسن الأسمر، فيتو

استطاع الفنان حسن الأسمر أن يمتلك قلوب مستمعيه وحبهم الذي وصل عند بعضهم إلى درجات الجنون؛ حيث لعب الأسمر على وتر الأحزان واستغله في صناعة إمبراطورية غنائية من نوع خاص، تجمع بين الموال والشجن والغناء الشعبي، الذي بات بعد ذلك مدرسة يقصدها الكثيرون من النجوم الشباب.

ونظرا لإتقان حسن الأسمر لهذا اللون من الغناء، ظن البعض أنه يعاني بالفعل من أحزان تملأ قلبه وأزمات عاشها صنعت من حياته جحيما، حتى لقبه الجمهور بـ«فنان الأحزان ولسان المجروحين»، إلا أن الحقيقة أن حسن الأسمر كان إنسانًا عاديا يضحك ويفرح مثله مثل غيره من النجوم وعاش الكثير من الشهرة والفرح.

كتاب حياتي ياعين

وكان أولها انتشار أغنية "كتاب حياتي ياعين" وتحقيقها نجاحا كبيرا، ما كان سببا لسعادته؛ حيث استمرت الأغنية لسنوات، ونقلته بصورة نوعية في مشواره الفني بعد ذلك، وأصبح من نجوم الطرب الشعبي المتربعين على الساحة الغنائية بقوة، خاصة أن المستمع كان يبحث عن مطرب شعبي يحل محل الفنان أحمد عدوية، الذي اختفى عن الساحة الغنائية وقتها.

حمرى جمري في المسرح

شارك حسن الأسمر في بطولة وغناء مقدمات عدد كبير من الاعمال الفنية المسرحية والسينمائية والدرامية مثل مسرحيات: بالو بالو، أنا الواد الجن، تمثيلا وغناءً، حمرى جمرى، انقلاب، انا عايزة مليونير، مغامرة المملوك جابر، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

وفي الدراما قدم حسن الأسمر للتليفزيون قدم مسلسلات؛ أرابيسك مع صلاح السعدنى، تمثيلا وغناءً، قمر مع فيفي عبده، التي اختارته بنفسها لهذا الدور وغناء المسلسل.. دعوة للحياة، وغابت الشمس، اللؤلؤ المنثور، جارى البحث عن شحتة، أسمهان، جحا المصري، أوراق مصرية وغيرها.

إعلان شركات المحمول

كما شارك حسن الأسمر في تقديم الإعلانات على الشاشة الصغيرة كان آخرها الإعلان لإحدى شركات المحمول.

ومن الأفلام التي شارك وغنى فيها: رجل ضد القانون، الزنكلوني، الشرابية، العرضحالجي في قضية نصب، حقد امرأة، الكومندان، طابونة حمزة، بوابة إبليس، مدافن مفروشة للإيجار، الراقصة والحانوتي، زيارة السيد الرئيس، ليلة ساخنة" وغيرها.

رحيل مفاجئ بدون مقدمات

كلمات أغنيته "بحب الحياة" هي آخر أغنيات الراحل حسن الأسمر، إلا أن حبه للحياة الذي عبر عنه في الأغنية التي لم تطرح قبل رحيله، لم يكن كافيا لمقاومة الموت، فقد داهمته أزمة قلبية حادة مفاجئة لتفيض روحه إلى بارئها على إثرها في مثل يومنا هذا 7 أغسطس عام 2011، ويرحل حسن الأسمر بعد تسجيل أغنيته الأخيرة بأيام قليلة، ليصبح خبر رحيله أكبر صدمة لجمهوره ومحبيه، خاصة أن الراحل كان في أفضل صحة وحال قبيل الوفاة بأيام، ولم تبد عليه أي آثار لتعب أو مشكلة.

عضو بجمعية المؤلفين

بعد وفاته بسنوات أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين عن قبولها عضوية الفنان الراحل حسن الأسمر بعد أن تقدم نجله الأكبر المطرب هاني الأسمر، بطلب مشمول بكل الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الجمعية عضوية الراحل حسن الأسمر ضمن أعضائها ـ وقانون جمعية المؤلفين يسمح بذلك ـ من أجل الحفاظ على الحقوق المادية من الأداء العلني لأغنيات الفنان حسن الأسمر.

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