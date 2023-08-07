الإثنين 07 أغسطس 2023
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توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج العذراء والأسد والسرطان

توقعات الأبراج اليوم،
توقعات الأبراج اليوم، فيتو

الأبراج اليومية حظك اليوم برج العذراء الإثنين 7-8-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 أغسطس حتى 22 سبتمبر، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج العذراء بها صفة "الوفي".

مميزات برج العذراء

هو الباحث عن الكمال، ويصعب إرضائه بسهولة، وذلك لما لديه من ذكاء وقدرة على التحليل، أحيانًا يبدو خجولًا وانطوائيًا، ولكن ثقته بنفسه جيدة وليست بالقليلة، ومن أهم مميزاته أنه مجتهد بدرجة كبيرة.

مولود برج العذراء 

ومولود برج العذراء يعاني كثيرًا من آلام الجهاز الهضمي، وعليه أن ينتبه دوما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

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المعروف عن مواليد برج العذراء أنهم يتمتعون بذكاء كبير، ويصلحون ليكونوا قادة، ومولود برج العذراء شخص حساس وحريص في كل أمور حياته.

رأى عبير فؤاد في مواليد برج العذراء

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج العذراء من الرجال والنساء، أن لديه إرادة قوية وشخصية واقعية غير خيالية.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مولود برج العذراء يستطيع تحقيق الأحلام إلى حقيقة وله نظرة فى الآخرين.

أشهر مواليد برج العذراء

صوفيا لورين - تولستوي - إتش إل مينكين - جون كولتين – بافلوف - لافاييت - جريتاجربو - موريس شيفالييه - محمد حسنين هيكل - أجاثا كريستي - مايكل جاكسون - الملكة إليزابيث الأولى.

شخصية برج العذراء

ويتميز مولود برج العذراء بأنه وفي وعاقل وحكيم يميل دومًا للواقعية ولا يجري وراء الأوهام أو الخيالات، وهو مخلص جدًّا في عمله أيضًا، ولا يحب أن يتهمه أحد بالتقصير لذلك دومًا ما يبذل قصارى جهده في عمله.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج العذراء

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن برج العذراء من الصعب أن يقع فى الحب رغم أن احتياجاتهم العاطفية بسيطة، ولكنه يميل لمن يرضى غروره ونرجسيته.

وأضافت عبير، أن مواليد العذراء معجبين بأنفسهم وهم أشخاص ولدوا فكرة المشاركة فى الحياة غير مقبولة لديهم، وبالتالى كى يشاركهم شخص فى الحياة يجب أن يرضى بغروره ونرجسيته حتى يعجب به ولكن الحب دائما مشاعر غير موجودة عند العذراء.

توقعات برج العذراء اليوم الإثنين 7-8-2023 

مهنيا وماليا: القمر والمشتري وأورانوس بمنزل الحظ ويمدك ذلك بالحماس وتميل نحو تنمية معلوماتك وترغب في معرفة كل جديد، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا واجتماعيا: المريخ وعطارد في برجك يجعلانك ساطعا وسط الجميع، وتتمتع بمخيلة خصبة وتبدو ملهما.
 

برج العذراء، فيتو 

حظك اليوم، برج الأسد الإثنين 7-8-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 23 يوليو حتى 22 أغسطس، ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج الأسد بها صفة "القائد".

أشهر مواليد برج الأسد

ميي ويست - نابليون بونابرت - آندي وورهول - جورج برنارد شو - عمر الخيام - كارل جي جنج - جاكي أونيسس - فيدل كاسترو - بينيوموسولينى - جاكلين كيندى - أرنولد شوارزنيجر.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج الأسد

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج الاسد، هى الإهتمام والتقدير والرومانسية، فبرج الأسد يحب الحب والتقدير، ولا يستطيع أن يضحى من أجل الطرف الآخر، ويحب أن يكون له نصيب الأسد فى الحب.

وأضافت عبير، أن مولود برج الأسد عندما يجد الرومانسية والاهتمام والتقدير والاعتراف بالجميل سيكون معطاء وكريم، والحب مع الأسد هو حالة رومانسية نادرة ولكن دون أن نطلب منه أن يكون متواضع، وللأسف الطرف الآخر أحيانا يشعر أن الأسد متعال، فهو الملك الذى يعطي الأوامر.

مولود برج الأسد

ومولود برج الأسد يعاني كثيرًا من آلام القلب والعمود الفقري وعليه أن ينتبه دائما للمأكولات والمشروبات التي يتناولها.

المعروف عن مواليد برج الأسد بأنهم يتمتعون بصفة "القيادة"؛ فمولود الأسد قائد وقوي الشخصية ولديه حب للسيطرة، مما يؤهله ليصبح قياديًّا ناجحًا.

رأى عبير فؤاد في مواليد برج الأسد

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لأصحاب برج الأسد أنهم ذات شخصية قوية ومنظمة لديها القدرة على تنظيم وقتها ويومها.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، أن مولود برج الأسد لديه حب الدفاع عن الضعيف، وأيضا لديهم حس فنى عالى ومعظم مواليد برج الاسد يعملون فى مجال الأزياء والموضة.

شخصية برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بأنه ذكي جدًّا في الابتكار والأشياء التي تحتاج إلى حس إبداعي، ويمتلك ذكاءً كبيرًا فيما يتعلق بسرعة الاستيعاب وحسن التصرف في المواقف الصعبة.

مميزات مواليد برج الأسد

مولود برج الأسد محب للحياة ولكل جوانبه، ويعد من أكثر الأبراج المؤهلة للقيادة، بسبب دقته الشديدة، وأسلوبه المميز في إقناع الآخرين، ولكن عيبه هو ميله للتسلط الذي يصل إلى حد الاستبداد.

توقعات برج الأسد اليوم الإثنين 7-8-2023

عاطفيا وعائليا: القمر والمشتري وأورانوس بمربع برجك مما يصيبك بالعصبية.. سيطر على انفعالاتك، وتحكّم في ردودك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك.. وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.
 

برج الأسد، فيتو

حظك اليوم، برج السرطان الإثنين 7-8-2023 مع خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهو برج مواليد الفترة من 22 يونيو حتى 22 يوليو ومن أبرز الصفات التي يمكن وصف مواليد برج السرطان بها صفة "الرقيق".

مولود برج السرطان 

ومولود برج السرطان يعاني كثيرًا من آلام المعدة خاصة أنه ضعيف أمام الطعام اللذيذ وهو ما قد يسبب له ألمًا في المعدة.

المعروف عن مواليد الأبراج المائية التي يقع ضمنها برج السرطان بأنهم متقلبو المزاج، لكن الأمر يختلف قليلًا في مواليد برج السرطان نظرًا لتأثر البرج بالقمر، وهو ما منحه العاطفة والرقة في التعامل مع الآخرين.

أشهر مواليد برج السرطان 

الأميرة ديانا - مايك تايسون -  نلسون مانديلا - دان آيكرود - جيرالدو ريفيرا - رينجو - باكميبنستر فولر - لوى أرمسترونج - إينجمار - ريمبراندت - بيرجمان - هنري الثامن - جان كوكتو - إيلسون روكفلر - أرنست همنجواى - وائل فاروق - إتش روس بيروت.

شخصية برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بأنه صديق مخلص محافظ على الأسرار ومشاعره صادقة، وكذلك هو شخص خيالي ورومانسي ولديه إحساس مرهف.

الاحتياجات العاطفية لمولود برج السرطان

وتقول عبير فؤاد خبيرة الفلك، إن الاحتياجات العاطفية لمولود برج السرطان، هى أنه يحب دائما من يطمئنه فمولود برج السرطان شكاك بدرجة كبيرة ودايما يشكوفى أن الحبيب سيتركه.

وأضافت عبير، أن السرطان يحتاج من الحبيب الحب وان ويراعى شكوكه ويطمئنه وهو برج يسيطر فى العلاقة خوفا من أن يفقد الحبيب.

رأى عبير فؤاد فى مواليد برج السرطان

وتقول خبيرة الفلك عبير فؤاد إن من المواصفات الإيجابية لمواليد برج السرطان لديهم حس خيالي عالي إذا ينجحون فى مجال كتابة القصص ومجال الأزياء.

وأضافت عبير فى حديثها لموقع بوابة فيتو، إن مواليد برج السرطان ذات شخصية صامدة وصبورة وقوية خاصة فى المواقف الصعبة، وشخصية السرطان حذره وغير متوهرة ودائمًا يفضل أن يحسب كل شيء قبل القدوم عليه.

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توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

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اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الأحد 6-8-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات برج السرطان اليوم الإثنين 7-8-2023 

اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزلك الحادي عشر وقد يساعدك أحد الأصدقاء على إيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة وتنجح في تنمية أعمال، فقط انتبه لحقوقك.
عاطفيا: تؤثر فيمن تحب وتحسن التصرف وتعرف كيف تتواصل معه بود.
 

برج السرطان، فيتو

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