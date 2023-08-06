الأحد 06 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

"زي النهاردة من 5 سنوات"، رحيل سناء مظهر "مارلين مونرو الشرق"، هجرت الإغراء وعاشت وفية لزوجها الشهيد

الفنانة الراحلة سناء
الفنانة الراحلة سناء مظهر، فيتو

سناء مظهر ، فنانة جميلة، لقبت بمارلين مونرو الشرق، والممثلة الشقراء، بدأت مشوارها الفني في منتصف الستينيات، وكان أول الأعمال التي ظهرت فيها فيلم "بائعة الجرائد".

 ورددت الشائعات أنها شقيقة الفنان أحمد مظهر، والحقيقة أنها أخذت اسمه إعجابا به، رحلت في مثل هذا اليوم 6 أغسطس من عام 2018.

سناء مظهر ممثلة الأدوار التاريخية في المسلسلات الدينية، إحدى الفتيات الثلاث في فيلم “بائعة الجرائد” مع ماجدة ونعيمة عاكف، إلا أن أعمالها قليلة لا تتعدى ثلاثة عشر فيلما، أشهرها ”جريمة في الحي الهادي"، مع رشدي أباظة ونادية لطفي، و"شاطئ المرح" مع  نجاة  الصغيرة وحسن يوسف، وأدت دور غريمة شادية في فيلم "أغلى من حياتي" أمام صلاح ذو الفقار.

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الممثلة ذات الشعر الأصفر 

في 17 أغسطس 1932 ولدت، وفى 6 أغسطس 2018 رحلت.. الفنانة سناء محمد صبيح الشهيرة بـ “سناء مظهر” عن 85 عاما، عرفت بالممثلة الشقراء ذات الشعر الأصفر، وأطلق عليها الأديب الراحل يوسف السباعي لقب "مارلين مونرو الشرق".

كومبارس فى البحث عن الفردوس 

اتجهت الفنانة سناء مظهر إلى التمثيل بخطوات هادئة، بدأ ظهورها في أدوار كومبارس، حيث قدمها المخرج نور الدمرداش لأول مرة في مسلسل "البحث عن الفردوس"، ثم لمع نجمها في فيلم بائعة الجرائد مع ماجدة خاصة في أغنية "حطة يابطة يافلفل شطة"، ثم أعاد اكتشافها المخرج حسام الدين مصطفى في فيلم “النظارة السوداء”، لتتوالى أفلامها الثلاثة عشر، وكلها لم تتعد فيها الأدوار الثانوية، ومنها: مدرستي الحسناء، رجال في عاصفة، أنا بريئة، العنب المر، ست بنات وعريس، أغلى من حياتي.

سناء مظهر فى دور تاريخى، فيتو 

اشتهرت سناء مظهر بدور “الملكة بلقيس” في مسلسل “على هامش السيرة”، وقدمت شخصية أم جميل زوجة أبى لهب في مسلسل "محمد رسول الله"، إلى جانب مسلسلات الكعبة المشرفة، الفتوحات الإسلامية، على باب زويلة وغيرها.

 

"الناس مقامات" فى المسرح 

كما قدمت سناء مظهر للمسرح عددا قليلا المسرحيات، منها: محترم لمدة شهر، نجمة نص الليل، أنا وبابا والقطة، عزيزة ويونس حيث قدمت دور الجازية، الناس مقامات.

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واجهت سناء مظهر صعوبات ومشكلات داخل الوسط الفني، بسبب جمالها، كما اعتادت تصميم كل تفاصيل شخصيتها الفنية بنفسها، بداية من ملابسها وتسريحة الشعر حتى الإكسسوارات.. وأدت أدوارًا عظيمة، وكانت لديها شخصية قوية، ساعدتها على أداء أدوار الشر والغطرسة بملامح بنت البلد.

 

رفضت أدوار الإغراء 

رفضت سناء مظهر بعض الأعمال التي عرضت عليها طوال عملها الفني بسبب وجود إغراء في بعض مشاهدها، حيث إنها كان لديها مبدأ عدم تقديم أي مشهد إغراء طوال مشوارها الفني وكانت النتيجة ندرة أعمالها في السينما.

سناء مظهر وهند رستم فى مشهد سينمائى، فيتو 

لم تخجل من أي عمل قدمته بعد اعتزالها ـ كما صرحت في أحاديثها ـ  ولم تعلن ندمها على أي عمل قدمته، بل على العكس كانت أدوارها بعيدة عن الإغراء وكانت تعتز بها، وكانت من أعز صديقاتها الفنانة شادية التي اعتزلت الفن في نفس توقيت اعتزال الممثلة سناء مظهر التي فضلت أن تعيش بلقب زوجة الشهيد، واستمرت صداقتهما بعد ذلك.

تزوجت الفنانة سناء مظهر من الطيار حربي حسن القصري، واستشهد في حرب 1967 فوق مطار أنشاص الحربي، اختفت سنوات ورفضت الزواج من أحد بعد استشهاده، وتوقفت عن التمثيل فترة، ثم اتجهت بعدها إلى تمثيل المسلسلات الدينية والتاريخية، كان آخرها "بوابة المتولي".
 

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