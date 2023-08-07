الإثنين 07 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

اعرفي حقوقك في إجازة الوضع وشروط الحصول عليها

يحيى عبد الله يحيى،
يحيى عبد الله يحيى، فيتو

إجازة الوضع من الأساسيات في قانون العمل، حيث من حق المرأة العاملة أن تحصل على إجازة الوضع لمدة 3 أشهر كاملة، وذلك يطبق على القطاع العام أي الحكومة وكذلك القطاع الخاص.

وقد تعانى أحيانا النساء العاملات عند الولادة من عدم حصولهم عن إجازة الوضع كاملة بكامل الأجر مما يسبب لهن المشقة، ولكن القانون أوضح الإجازة وشروط الحصول عليها.

ويقول يحيى عبد الله يحيى محامي وباحث قانونى، إن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نظم القواعد التي تحكم تشغيل السيدات وبصفة خاصة نظم القانون إجازات الوضع للسيدات ومنحهن إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل فقد نصت المادة (٩١) من القانون على انه: للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

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الحصول على إجازة الوضع، فيتو 

شروط الحصول على إجازة الوضع

وأضاف يحيى، ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، وقد وضع القانون نصًا خاصا بحظر مادة (فصل العاملة أثناء إجازة الوضع وذلك بنص المادة (٩٢) من القانون والتى تنص على أنه: يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

وتابع، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

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الاجر الوظيفة خلال إجازة الوضع فى قانون العمل 

وأوضح يحيى عبدالله يحيى، أن القانون منح العاملة الحق فى مدة راحة إضافية قدرها ساعة كاملة دون المساس بأجرها الوظيفي وفي هذا نصت المادة  (٩٣)على أنه يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع فضلًا عن مدة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.

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إجازة الوضع قانون العمل شروط الحصول على إجازة الوضع المرأة العاملة يحيى عبدالله يحيى

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