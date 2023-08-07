رضا عبد العال: أطالب "عبد الشافي" بالعدول عن قرار الاعتزال

الزمالك، طالب رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالعدول عن قرار اعتزال كرة القدم في الفترة المقبلة.



وقال رضا عبد العال محلل برنامج "البريمو" على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق: " فريق الزمالك يحتاج إلى خدمات محمد عبد الشافي في الجبهة اليسري في الموسم المقبل، ويجب أن يعيد النظر في قرار اعتزال كرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد".

وأضاف: "محمد عبد الشافي لاعب مجتهد ومقاتل داخل الملعب ولا أؤيد قرار اعتزاله كرة القدم بنادي الزمالك مع نهاية الموسم الجاري".

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وعلى صعيد متصل، أكد مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، على اتفاق نجله أمير مرتضى على تجديد عقد أحد نجوم الفريق.

مرتضى يعلن التوصل لاتفاق مع فتوح

وقال مرتضى في مقطع فيديو عبر حسابه بمنصة يوتيوب: أحمد فتوح خلاص خلص واتفق على مبلغ التجديد مع أمير وعلى المبدأ، وطبعا مش هقول الرقم لأن فتوح لاعب مهم جدًا.

وأضاف: الناس اللي بتقول هيحرق الأرض ويمشي، أنا لو عايز أبيع زيزو وفتوح هيجي لي نص مليار جنيه، على الأقل هطلب في كل واحد فيهم 10 مليون يورو، يبقى أنا ماشي وسايب ثورة نص مليار أو 800 مليون.

وأكمل منصور: عندنا في الحساب اللى في اتحاد الكرة 530 ألف دولار، وبكرة هروح أجيبهم بنفسي، وأول حاجة هنعملها هندفع مرتب شهر أو اتنين للمدرب، رقم 2 هنسدد غرامة أتشمبونج.

كما أعلن مرتضى منصور، الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك، أنه طلب من أعضاء مجلس إدارة النادي عدم تقديم استقالة جماعية.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر مقطع فيديو على حسابه بمنصة يوتيوب: فيه إشاعات طلعت إني جامع مجلس الإدارة علشان أقولهم استقيلوا، لأ اجتماع النهارده علشان أقولكم اوعى حد يستقيل، وأنا جاي أقولكم على الحلول!.

وأضاف: المجلس مستمر لحد نهاية مدته واللي هينط من المركب هو الخسران.

وأكمل: المجلس لن يرحل ولن يحل وسيكمل باقي مدته كاملة وعلى الجميع أن يساندوهم لحل أزمات الفريق.